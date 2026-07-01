Maru Campos consolida a Chihuahua como líder en inversión extranjera

Inauguran la quinta planta de la empresa Safran en la capital, que generará más de 800 nuevos empleos.

La gobernadora Maru Campos participó en la ceremonia inaugural de la quinta planta de Safran Electrical & Power ISA en la ciudad de Chihuahua y 13va en el estado, en la que la empresa hizo una inversión de 7.4 millones de dólares y generará 800 empleos.

"Esto más que generar empleos e inversión, representa que estamos renovando, materializando y refrendando la confianza de los inversionistas en el estado de Chihuahua", destacó la mandataria.

Las nuevas instalaciones operarán con energía 100 por ciento verde y contarán con sistemas de climatización eléctricos, como parte de su estrategia para reducir la huella de carbono.

Consolida además 35 años de presencia de Safran en la entidad, donde actualmente genera más de 10 mil 500 empleos.

Su división Electrical & Power emplea a 5 mil 300 personas y produce el 95 por ciento del cableado eléctrico del Boeing 787 Dreamliner, además alberga el mayor centro de fabricación de cableado aeronáutico de la compañía a nivel mundial.

Con proyectos como este, Chihuahua fortalece su posición como líder nacional en la industria aeroespacial, al concentrar el 36 por ciento de la producción bruta del sector.

En el evento de inauguración participaron el CEO mundial de Safran, Olivier Andriès; la embajadora de Francia en México, Delphine Borione; el CEO de Safran en México, Alejandro Cardona Seemann y el Executive Vice President de Safran Chihuahua, Gabriel Morales.

También asistieron el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Diódoro Siller y el presidente de Desarrollo Económico de Chihuahua (DESEC), Jorge Cruz Camberos.