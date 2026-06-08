Comercios de Querétaro esperan que el Mundial de futbol 2026 incentive sus ventas

Querétaro, Qro. El comercio del estado confía en que el Mundial de futbol, que inicia esta semana, será un incentivo para el sector, así como una vía para fomentar el consumo local.

Los pequeños negocios esperan un incremento de 18 a 25% en sus ventas y una derrama de 3,000 millones de pesos durante la justa deportiva, de acuerdo con el presidente estatal de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Eduardo Chávez Hidalgo.

Las ganancias impulsadas por la Copa Mundial beneficiarán a diversos giros: comercios, restaurantes, hoteles, prestadores de servicios y establecimientos turísticos.

“Estamos esperando un incremento o una derrama económica muy importante, que durante toda la jornada del Mundial -estamos hablando de un mes y medio en específico- estamos esperando una derrama económica de 3,000 millones de pesos”, expresó.

La cámara promoverá la estrategia nacional Viernes muy mexicano, consiste en que cada viernes los negocios participantes ofrecerán promociones, descuentos y experiencias especiales que incentiven el consumo de productos y servicios.

Un estímulo

En vísperas del Mundial -que comparten sede México, Estados Unidos y Canadá- el presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti, pidió a la población fomentar el consumo local durante esta época, ya que el sector no pasa su mejor momento.

También hizo un llamado a los comerciantes para no subir los precios, sino generar promociones que incentiven el consumo.

“Sería absurdo incrementar precios, porque no estamos pasando para nada los mejores tiempos, los comercios. Lo que queremos es ver los negocios llenos. El llamado de la cámara es que pongan promociones, que incentiven que los comensales vayan a sus negocios. Y, el llamado para la sociedad queretana, es que salgan con responsabilidad, consuman en lugares queretanos, vayan al lugar de su colonia, lugares familiares, pero, por favor, consuman, la realidad es que el comercio lo necesita”, declaró.

Piden flexibilidad para transmitir partidos

A días del arranque del Mundial -que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio-, la Cámara de Comercio de Querétaro se pronunció para solicitar que las transmisiones de los partidos sean más accesibles.

Por tanto, llamó a titulares de derechos y proveedores autorizados a diseñar esquemas comerciales, licencias y precios accesibles para que micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) puedan transmitir los partidos de manera legal.

A través de un comunicado, resaltó que el evento deportivo es una oportunidad histórica para detonar turismo, el consumo local, el empleo y enlazar cadenas productivas.

La cámara local refirió que los negocios que deseen transmitir los partidos, deben contar con señal lícita y autorizada para uso comercial. Pidió no usar señales piratas, enlaces ilegales, decodificadores irregulares, así como no incurrir en cobros de acceso sin revisión previa y eventos masivos sin validar permisos o condiciones aplicables.

René Loya expresó que ha habido poca información oficial sobre este tema; sin embargo, recordó al sector que no puede organizar eventos a puerta cerrada, cobrar por la entrada y transmitir un partido; tampoco utilizar los logos de la FIFA.