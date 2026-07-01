TikTok llega a un acuerdo con adolescente y esquiva juicio clave por adicción a redes sociales

TikTok resolvió una demanda con un adolescente semanas antes de que la empresa tuviera que ir a juicio, en un caso relevante sobre las responsabilidades de las empresas de redes sociales por eventuales daños a la salud mental que pueda causar la adicción a sus productos.

El adolescente de 15 años de Florida, identificado únicamente por sus iniciales R.K.C.,acusó a cuatro compañías de perjudicar su salud mental. El 23 de junio había llegado a un acuerdo de conciliación con YouTube.

Esto deja únicamente a Meta y Snapchat como acusados en este juicio, previsto para comenzar el 27 de julio.

"Podemos confirmar que se ha alcanzado un acuerdo de principio con TikTok", señaló a el miércoles a la AFP el bufete Morgan & Morgan, que representa al adolescente, sin especificar los términos.

TikTok también resolvió anteriormente un caso similar, el primero de su tipo, en enero.

Este segundo juicio, que se llevará a cabo en un tribunal de Los Ángeles, se considera otro referente de cómo podrían evolucionar miles de demandas por adicción a las redes sociales en Estados Unidos.

El adolescente de Florida afirma que años de uso compulsivo de las redes sociales contribuyeron a graves trastornos psicológicos, como ansiedad, depresión e ideas suicidas, por los que aún está recibiendo tratamiento.

"Estas empresas de redes sociales llevan años elaborando estrategias para enganchar a los niños desde temprana edad y maximizar su uso, mediante funciones insidiosas como la reproducción automática y el desplazamiento infinito, todo con el objetivo de aumentar sus ganancias a costa de la salud mental de nuestros jóvenes", dijeron los abogados demandantes de Morgan & Morgan en un comunicado, tras llegar a acuerdo con YouTube.

En marzo, un jurado de Los Ángeles ordenó a Meta y a Google, la empresa matriz de YouTube, pagar 6 millones de dólares a otra joven. TikTok y Snap llegaron a un acuerdo antes del juicio sin admitir responsabilidad.

En mayo, Meta, Snap, TikTok y YouTube aceptaron pagar unos 27 millones de dólares a un distrito escolar de Kentucky para evitar un juicio.

Ese caso también fue considerado una prueba para otras 1,200 demandas de distritos escolares de todo el país.

En otro caso, que podría ir a juicio en agosto en Oakland, más de treinta estados de EU están demandando a Meta por acusaciones similares.