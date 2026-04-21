Jalisco urge al gobierno federal permisos de almacenamiento de combustibles

Guadalajara, Jal. La Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable de Jalisco (SEDES) urgió al gobierno federal a acelerar la autorización de permisos para el almacenamiento de combustibles, al advertir que la limitada capacidad de reservas representa un riesgo estructural para la seguridad energética de la entidad.

Aunque aclaró que actualmente no existe desabasto de diésel en el estado, el titular de SEDES, Manuel Herrera Vega, comentó a El Economista que uno de los principales hallazgos al inicio de su gestión, fue la reducida cobertura de inventarios de combustibles -diésel y gasolinas- en el estado, lo que podría generar un riesgo ante posibles interrupciones en el suministro.

“El tema de los combustibles para Jalisco no es un tema nuevo; lo primero que identificamos cuando yo llegué a la Secretaría es que en términos de seguridad energética para el suministro, tenemos un riesgo porque son muy pocos días de reservas", enfatizó el funcionario.

Herrera Vega explicó que el gobierno estatal mantiene coordinación con la Secretaría de Energía para destrabar permisos de almacenamiento solicitados por empresas del sector, entre ellas Akron y Valero.

"Y no solamente ellos, sabemos de esas empresas porque ya tienen presentadas sus solicitudes de permiso de almacenamiento. Es muy importante que la autoridad federal nos permita al estado de Jalisco que esos permisos de almacenamiento de combustible se den", subrayó.

El titular de SEDES reiteró que la autorización de estos proyectos permitiría fortalecer la capacidad y seguridad energética del estado aunque, aseguró, pese a que en algunas ciudades del país se han reportado problemas con el abasto de diésel, "no tenemos un riesgo de desabasto ni alguna situación particular que nos esté preocupando en este momento".