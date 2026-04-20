Sheinbaum cuestiona alza en precio del diésel y anuncia reunión con gasolineros

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que no existe justificación para los altos precios del diésel que actualmente se registran en diversas estaciones de servicio, pese a los apoyos fiscales otorgados por el gobierno federal.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria señaló que se está aplicando un estímulo mediante la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que implica el uso de recursos públicos para subsidiar el combustible. Sin embargo, acusó que algunos concesionarios mantienen precios elevados sin razón aparente.

“No hay razón de ser para el precio que están poniendo en el diésel muchas gasolineras”, enfatizó la presidenta.

Ante esta situación, Sheinbaum Pardo anunció que este martes 21 de abril sostendrá una reunión con empresarios del sector gasolinero para revisar las causas del incremento y buscar mecanismos que permitan estabilizar los costos.

Asimismo, indicó que el gobierno federal, en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otras instituciones, realizará una revisión para detectar posibles irregularidades en la fijación de precios.

La primera mandataria también hizo un llamado a los consumidores a cargar combustible en estaciones que mantengan precios dentro de los rangos establecidos, al tiempo que destacó que el precio del petróleo mexicano ha disminuido, al pasar de 100 a 88 dólares por barril, lo que debería reflejarse en costos más bajos.

En ese sentido, adelantó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analiza la posibilidad de reducir aún más el precio del diésel, incluso por debajo de los 28 pesos por litro.