Jalisco prepara defensa para sectores automotriz, electrónico y agroindustrial

Guadalajara, Jal. Jalisco prepara una estrategia técnica para proteger a tres de sus principales sectores exportadores -automotriz, electrónico y agroindustrial- frente a los posibles cambios que podrían surgir de la revisión del T-MEC, particularmente en materia de reglas de origen, contenido regional y acceso a mercados.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Jalisco, Cindy Blanco, informó que el gobierno estatal trabaja de forma coordinada con la Secretaría de Economía federal para construir escenarios sobre los temas que podrían afectar la competitividad de las empresas instaladas en la entidad y presentar propuestas que mitiguen los riesgos durante el proceso de revisión del acuerdo comercial.

"Identificamos cuáles son los temas que podrían tener alguna posible afectación a Jalisco; empezamos a crear análisis técnicos, diferentes escenarios, y sobre eso, buscar minimizar el impacto de estos posibles escenarios para asegurar que las empresas que hoy invierten, que hoy generan empleos, que hoy exportan, no pierdan esa competitividad", explicó.

La estrategia, precisó, busca preservar las condiciones para que las empresas mantengan su integración dentro de las cadenas productivas de Norteamérica.

"Hay tres temas en particular que son nuestra jugada defensiva; es decir, los sectores que nos interesa mucho proteger y qué es lo que hemos identificado", afirmó Blanco Ochoa.

Ante las propuestas que han surgido en Estados Unidos para modificar las reglas de origen, uno de los principales focos de atención para Jalisco es la industria automotriz.

Según la titular de la Sedeco, además de un eventual incremento del contenido regional de 75% a 82%, existe la posibilidad de que Washington impulse el concepto de "contenido estadounidense", sustituyendo el criterio actual de contenido regional.

Aunque Jalisco no alberga armadoras de vehículos (OEM), sí concentra una amplia red de fabricantes de autopartes, por lo que un cambio de esta naturaleza podría afectar directamente a pequeñas y medianas empresas (pymes) proveedoras de la cadena.

"Nuestra postura y nuestra comunicación hacia la Secretaría de Economía (federal) ha sido: busquemos no entrar a esta lógica del 50% de contenido estadounidense porque tenemos este grande riesgo. Estamos buscando defender a nuestras pymes y, sobre todo, no queremos que se siente un precedente que después se pueda utilizar en otros sectores", refirió Cindy Blanco.

En tanto, frente a un posible aumento de contenido regional de 75% a 82%, la petición de la industria es solicitar que el aumento se dé de forma gradual.

Sector electrónico

Otro de los sectores estratégicos es el electrónico, principal motor exportador de Jalisco.

Ante la posibilidad de que Estados Unidos endurezca las reglas para limitar el uso de insumos provenientes de Asia, el gobierno estatal trabaja con la industria para identificar los componentes considerados críticos y que no tienen sustitutos en Norteamérica.

"Estamos haciendo un análisis de las fracciones críticas; es decir, cuáles son esos insumos que hoy se importan de Asia, pero que no podemos encontrar en ninguna parte de Norteamérica. Quitarlos sería darnos un balazo en el pie", sostuvo Blanco Ochoa.

El objetivo, dijo, es aportar evidencia técnica que permita sensibilizar al gobierno federal durante las negociaciones con sus contrapartes estadounidenses.

Adicionalmente, la industria ha solicitado mantener intacto el programa IMMEX, al considerar que representa una ventaja competitiva para las empresas exportadoras mexicanas frente a competidores del sudeste asiático, particularmente Vietnam.

Bajo vigilancia

La agroindustria es el tercer sector que el gobierno jalisciense busca proteger, toda vez que el estado, subrayó Blanco, produce cerca del 20% de los alimentos que se consumen en México.

Entre los temas de seguimiento, destaca el cumplimiento del Capítulo 23 del T-MEC, relacionado con estándares laborales, así como las propuestas impulsadas desde estados agrícolas de Estados Unidos, como Texas y Florida, para incorporar criterios de estacionalidad que podrían derivar en restricciones comerciales para productos mexicanos.