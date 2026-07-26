México tiene “uno de los sistemas de pensiones más sólidos de todo el mundo”, al grado de que toda la región de América Latina lo voltea a ver como una referencia, consideró el director general de Afore XXI Banorte, David Razú.

“Claro que nos están volteando a ver, nos van a seguir volteando a ver y ya México en realidad tiene que estarse comparando consigo mismo”, declaró en el marco del Seminario Internacional de Pensiones FIAP-WPA 2026.

No obstante, el directivo de una de las Afores más grandes de todo México, con 1.7 billones de pesos en ahorros administrados, reconoció que aún existen retos por atender, como procurar que haya una mayor densidad de cotización de los trabajadores para que obtengan mejores pensiones.

“Hacia donde tenemos que evolucionar en México, los retos que todavía tenemos, que persisten, es el incremento en la densidad de cotizaciones, es decir, que la gente cotice durante más tiempo”, dijo.

Mencionó que se ha avanzado mucho en México con medidas como el incremento del salario mínimo o el combate al outsourcing, que han incrementado la formalización.

Sin embargo, reconoció que se necesita que haya cada vez más herramientas para que la gente pueda mantener sus cotizaciones en su Afore, al margen de si su estatus es como asalariado o como trabajador independiente.

“En la medida en que vayamos logrando eso y aumente la densidad de cotizaciones, las pensiones van a mejorar todavía más y además va a haber más recursos en el sistema”, explicó.

En ese sentido, mencionó que es positivo que en México los trabajadores independientes o que laboran en la informalidad puedan abrir una cuenta de ahorro para el retiro en una Afore o bien seguir cotizando en ella si es que ya la tenían.

No obstante, dijo que el reto es que las Administradoras convenzan a las personas de los beneficios de ahorrar para su retiro con ellas y de esa manera, atraer a quienes trabajan de manera independiente.

“Nosotros tenemos que hacerle ver a la gente el valor de las Afores. Y eso no se hace ver nada más con folletos o con comunicación, sino con buenas pensiones. Y eso es lo que está pasando, estamos logrando tasas de reemplazo muy altas gracias al nuevo sistema y van a mejorar todavía”, declaró.

Dijo que a su parecer, el sistema pensionario mexicano se convirtió en uno de los más robustos de todo el mundo tras la reforma de 2020 y la incorporación de un sistema mixto en 2018, con la Pensión Universal de los Adultos Mayores.

“Luego el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que permite que las personas de menores ingresos puedan llegar a tasas de reemplazo superiores a 90% y al mismo tiempo el sistema de capitalización individual sano, que está creciendo además a pasos agigantados, para la vejez y la viudez”, agregó David Razú.

Regulación está “donde tiene que estar”

En otro tema, el directivo comentó que si bien actualmente la regulación de las Afores “está donde tiene que estar”, le gustaría que en un futuro el régimen de inversión no dependa de un límite regulatorio para cada activo establecido por la autoridad, sino más bien que se vaya adecuando a las capacidades institucionales de cada Afore.

“Cada administradora va a tener una visión específica de inversión de portafolios y se va a capacitar y va a construir capacidades en esa dirección de ese tipo de portafolios”, dijo.

En ese caso, explicó, lo que el regulador tendría que hacer es certificar que realmente esas capacidades garanticen los límites de riesgo necesarios para que no vaya a haber ningún tipo de pérdida que se materialice en contra de los ahorros.

“Es una idea y, es muy importante subrayar, muy a futuro. Yo creo que hoy por hoy, la regulación está donde tiene que estar. Tenemos una regulacióque nos ha permitido llegar a los rendimientos que hemos dado, (de) 5% real en 30 años en México”, concluyó.

El reto ahora es procurar que haya una mayor densidad de cotización, lo que permitirá a los trabajadores acceder a mejores pensiones.