El BoE mantendría sus tasas sin cambios este año, pero persisten los riesgos de inflación por la guerra

El Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) no modificará el jueves su tasa de interés de referencia de 3.75%, según los 70 economistas encuestados por Reuters entre el 21 y el 24 de julio, y es probable que no lo haga hasta dentro de un año, ya que se prevé que la inflación se mantenga firmemente por encima del objetivo de 2.0% del banco central.

La inflación británica descendió a 2.6% en junio, según datos oficiales, debido a que una breve tregua en la guerra con Irán redujo los precios de los combustibles. Sin embargo, es poco probable que esta desaceleración se mantenga, ya que el conflicto se ha reavivado, lo que supone un escaso respiro para el nuevo primer ministro, Andy Burnham.

Burnham quiere reducir el costo de la vida, pero aún no ha dado detalles completos sobre cómo se financiará esa medida. Cualquier decisión en materia fiscal se anunciará en los presupuestos, previstos para otoño.

Es poco probable que el Comité de Política Monetaria aporte mucha ayuda. Una amplia mayoría de los encuestados (58 de 70) preveía que la tasa de interés se mantuviera en 3.75% hasta el 2026, mientras que ocho preveían un aumento de 25 puntos base (pb) y cuatro, una reducción hasta 3.50 por ciento.

“La situación es extremadamente cambiante, y sin duda existe el riesgo de que asistamos a un alza de réditos este año. Sin embargo, por ahora, creo que el Comité de Política Monetaria (MPC) está basando su decisión en el hecho de que la política monetaria ya se encuentra en territorio restrictivo”, afirmó Ellie Henderson, de Investec. Ella no prevé ningún cambio este año.

“Ahora estamos un poco por debajo de los 100 dólares por barril, pero ayer estábamos por encima. Y empezarán a surgir preguntas sobre en qué momento el MPC dejará de tolerar estos precios más altos del petróleo”.

Según las estimaciones medias, el primer recorte de 25 pb no se producirá hasta, como mínimo, julio del año que viene, y vendrá seguido de otro en el cuarto trimestre.

El Banco Central Europeo mantuvo la semana pasada su tasa de depósito de referencia en 2.25%, pero una encuesta de Reuters apuntaba a que la subiría por segunda vez este año en septiembre, situándola en 2.50 por ciento.

Inflación persistente

Según la encuesta, se esperaba que la inflación alcanzara un máximo de 3.3% el próximo trimestre antes de moderarse, pero no descenderá hasta el objetivo del BoE hasta finales del 2027.

Se estima que en el 2026 se sitúe en una media de 3.1% y en el 2027 en 2.5%, lo que supone ligeras reducciones con respecto a la encuesta de junio.

Andrew Bailey, gobernador del BoE, declaró a principios de este mes que le preocupaba la reanudación de las hostilidades en el Golfo, pero que, hasta el momento, no se había producido un gran impacto en las perspectivas de inflación de Reino Unido.