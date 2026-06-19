Jalisco obtiene Récord Guinness con guacamole más grande del mundo

Guadalajara, Jal. Jalisco, considerado la potencia agroalimentaria del país, obtuvo oficialmente el Récord Guinness por la elaboración del guacamole más grande del mundo, con un peso de 12,646 toneladas, de acuerdo con el fallo final publicado por el jurado del Guinness World Records.

Con este récord mundial, Jalisco venció la marca anterior que ostentaba el municipio de Tancítaro, Michoacán, con 6.8 toneladas de este platillo tradicional mexicano.

El guacamole más grande del mundo se preparó en el Estadio Panamericano Charros de Jalisco, con la participación de más de 600 personas en total, entre productores, empacadores, prestadores de servicio social y voluntarios, así como más de 300 alumnos del Colegio Gastronómico Internacional.

Para su preparación, se requirieron más de 90 mil piezas de aguacate, 1,300 kilogramos de jitomate, 600 kilos de cebolla, 250 kilos de cilantro, 120 kilogramos de chiles serrano, 65 arpillas de limón y 100 kilos de sal.

“He revisado todas las pruebas y tenían una marca a vencer muy clara, 6.8 toneladas establecidas este mismo año, hace unos cuantos meses, en el Estado de Michoacán. Después de haber revisado todas las pruebas y tener con certeza un número oficial, lamentablemente para el estado de Michoacán, hoy les acaban de quitar el título Guinness World Record...es por eso que a partir del día de hoy, ustedes son oficialmente asombrosos”, anunció el juez certificador, Alfredo Arista Rueda.

Posicionamiento internacional

De acuerdo con el gobernador, Pablo Lemus, este nuevo Récord Guinness traerá beneficios positivos al estado como la promoción turística, económica y gastronómica, además de abrir la puerta al posicionamiento del aguacate producido en Jalisco y a la oportunidad de exportarlo a otros países del mundo como Corea.

“Hablaré con la representación del presidente de la República de Corea, que ha enviado a dos legisladoras y a su Embajador para hacer esta gestión y seguir creciendo los mercados de exportación del aguacate jalisciense”, destacó Lemus Navarro.

Eduardo Ron Ramos, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco (SADER), indicó que para preparar el guacamole más grande del mundo, se necesitaron más de 90,000 piezas de aguacate, lo que habla del tamaño del reto y de la gran colaboración entre todas las personas que hicieron este récord posible.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco (APEAJAL), Saúl Medina Tejeda, reconoció el trabajo coordinado del sector tanto para este evento como para posicionar al aguacate jalisciense en los mercados nacionales e internacionales.

“Este logro demuestra todo lo que podemos alcanzar cuando todos nos unimos, iniciativa privada y gobierno, compartimos una misma visión en nuestro estado”, subrayó.

Una vez realizado el proceso de certificación, el guacamole se distribuyó entre las cerca de 9,000 personas que asistieron al Estadio Panamericano Charros de Jalisco, para ser testigos del récord, además de hacer donaciones al Banco de Alimentos y a DIF municipales del interior del Estado.