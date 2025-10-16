Jalisco lidera producción de Limousin, la raza más rentable en ganadería: Productores

Guadalajara, Jal. Con 240 ejemplares en exhibición provenientes de más de 15 ganaderías, la raza Limousin se posiciona como una de las protagonistas en la Expo Ganadera Jalisco 2025, destacando el liderazgo nacional del estado en la cría, mejora genética y comercialización de esta raza de origen francés, reconocida por su alta rentabilidad económica, compartió con El Economista, Carlos Alberto Arenas Covarrubias, criador jalisciense y miembro de la Asociación de Criadores de Ganado Limousin Brahmousin de México.

“La Limousin es una raza muy eficiente; te da más carne con menos alimento, lo que se traduce directamente en mayor rentabilidad económica para los productores”, expresó el productor.

El Limousin es una raza mejoradora e industrial, con gran demanda en los hatos comerciales, gracias a su capacidad de generar crías con mejor peso y mayor rendimiento en canal, explicó, por su parte, Ignacio Mestas, productor del Rancho Las Atarjeas en Villa Corona, Jalisco.

"La raza Limousin es un mejorador por excelencia en cualquier hato comercial, da mucho más transformación en la carne con menos alimento, da más finura de hueso, tenemos más rendimiento y cada vez tenemos destetes más grandes; es decir, a los siete meses de edad podemos llegar a tener becerros de entre 240 y 300 kilos", precisó Mestas.

Los sementales criados en Jalisco son vendidos a productores de estados como Zacatecas, Chihuahua, Nayarit y otros puntos del país, lo que permite que la genética jalisciense se extienda en todo el territorio nacional, indicó Carlos Alberto Arenas.

Detalló que, además de la venta de ejemplares en pie, el estado exporta genética en forma de semen y embriones, aunque actualmente las exportaciones de ganado vivo están limitadas por la presencia del gusano barrenador en el país.

Reconocimiento internacional

Durante la exposición, jueces especializados calificaron la calidad genética del ganado, y destacaron la calidad de los ejemplares mexicanos, en muchos casos superior a lo esperado.

"El viernes vino un juez francés a certificar que la raza es de origen francés, de Limoges, Francia, y cuando llegan los franceses a México realmente se sorprenden de la calidad que hay; han venido ingleses, escoceses y se van sorprendidos porque no esperaban encontrar esta calidad de animales en México", enfatizó Arenas Covarrubias.

Añadió que estas calificaciones, así como las subastas de ejemplares y de carne en canal donde se evalúan atributos como jugosidad, textura y rendimiento, forman parte de una estrategia para demostrar con datos concretos la rentabilidad de introducir genética Limousin en hatos comerciales.