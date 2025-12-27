Calendario 2026: Festivos oficiales, vacaciones escolares y dos puentes adicionales

El calendario del 2026 será un poco más favorable de los trabajadores, ya que en el lugar de los tres puentes tradicionales oficiales por el aniversario de la Constitución, el natalicio de Benito Juárez y el aniversario de la Revolución, el próximo año habrá dos adicionales por la posición de los días festivos.

Con el festejo del Día del trabajo el 1 de mayo y de Navidad el 25 de diciembre, ambos en viernes, se amplía la posibilidad de fines de semana largo dentro de los festivos que contempla la Ley Federal del Trabajo (LFT) como obligatorios para la fuerza laboral en México.

De acuerdo con la legislación laboral vigente, éstos son los siete días festivos obligatorios para las personas trabajadoras en 2026:

Jueves 1 de enero , por Año Nuevo

, por Año Nuevo Lunes 2 de febrero , por el aniversario de la Constitución (5 de febrero) - Puente

, por el aniversario de la Constitución (5 de febrero) - Puente Lunes 16 de marzo , por el natalicio de Benito Juárez (21 de marzo) - Puente

, por el natalicio de Benito Juárez (21 de marzo) - Puente Viernes 1 de mayo , por el Día del Trabajo - Puente

, por el Día del Trabajo - Puente Miércoles 16 de septiembre , por el aniversario de la Independencia

, por el aniversario de la Independencia Lunes 16 de noviembre , por el aniversario de la Revolución (20 de noviembre) - Puente

, por el aniversario de la Revolución (20 de noviembre) - Puente Viernes 25 de diciembre, por Navidad – Puente

Si bien estas fechas son de descanso obligatorio, la LFT también contempla que pueden ser laboradas en acuerdo con los empleados y con una compensación adicional, que equivale a su salario ordinario más un salario doble, lo que también se denomina “pago triple” por el día de trabajo.

La legislación también incluye sanciones por incumplir con la compensación especial por prestar servicios en un día feriado. La multa va de 5,187 a 518,700 pesos por violar estas disposiciones, y puede ser impuesta por cada trabajador afectado.

Además, está pendiente la definición en torno a la fecha de la inauguración del Mundial 2026, el jueves 11 de junio, pues autoridades locales y federales han mencionado en diferentes momentos la posibilidad de que esta fecha se convierta en un día de asueto en este año.

Otras fechas importantes a considerar en 2026

Además de los días festivos, hay varias fechas que define la Secretaría de Educación Pública (SEP) como suspensión de clases. En algunos casos, como algunos días de Semana Santa, las empresas suelen darlo como festivo, aunque no son obligatorios.

Con excepción del Día de las Madres (10 de mayo) y el día de la Virgen de Guadalupe y del empleado bancario (12 de diciembre), que en este año caen en día sábado, éstas son algunas de las fechas a considerar en 2026:

Retorno a clases (vacaciones de invierno) – lunes 12 de enero

(vacaciones de invierno) – lunes 12 de enero Semana Santa – lunes 30 de marzo – domingo 5 de abril

– lunes 30 de marzo – domingo 5 de abril Vacaciones de primavera – lunes 30 de marzo – viernes 10 de abril

– lunes 30 de marzo – viernes 10 de abril Consejos técnicos de viernes (suspensión de clases) – 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo, 26 de junio

(suspensión de clases) – 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo, 26 de junio Festivos no oficiales (suspensión de clases) – miércoles 5 de mayo (Batalla de Puebla), viernes 15 de mayo (Día del Maestro) y lunes 2 de noviembre (Día de Muertos)

(suspensión de clases) – miércoles 5 de mayo (Batalla de Puebla), viernes 15 de mayo (Día del Maestro) y lunes 2 de noviembre (Día de Muertos) Fin del ciclo escolar – miércoles 15 de julio

En el Congreso de la Unión se han presentado diversas iniciativas para ampliar el número de festivos obligatorios en la legislación desde todos los partidos políticos, pero ningún proyecto ha prosperado.