Programa de Vivienda del Bienestar cierra el 2025 con 390,983 casas en construcción

El Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB) superó su meta de arranque de obras prevista para el 2025, pese a las dificultades en materia de suelo y trámites para la construcción.

De acuerdo con cifras oficiales, el programa alcanzó el inicio de construcción de 390,983 viviendas en todo el país, como parte de la meta sexenal de 1.8 millones de casas, lo que equivale a un avance del 22 por ciento.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, explicó que el objetivo inicial contemplaba el arranque de 386,000 viviendas; sin embargo, fue superado al alcanzar 101% de lo programado, lo que permitirá beneficiar a cerca de 1 millón 407,000 personas.

Cabe recordar que el PVB es coordinado por la Sedatu, con la participación de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Issste (Fovissste).

Edna Vega detalló que, del total de viviendas cuya construcción ya inició, 81,996 corresponden a la Conavi, mientras que 308,987 forman parte de los proyectos a cargo del Infonavit.

Asimismo, adelantó que en los próximos días se realizará la entrega de 6,401 viviendas, lo que marcará el inicio de la fase de ocupación para miles de familias.

“Ante la demanda de registros en todo el país al Programa de Vivienda para el Bienestar, la Conavi realizó, entre el 16 y 17 de diciembre, 154 sorteos de asignación de vivienda para familias no derechohabientes, con los cuales se benefició a 31,934 familias, que ya tienen asignada una vivienda”, declaró la funcionaria.

¿Cómo serán las viviendas del Bienestar?

Las viviendas del Bienestar tendrán un precio aproximado de 600,000 pesos y una superficie de 60 metros cuadrados. Cada casa contará con dos habitaciones, sala-comedor, cocina, baño completo y patio de servicio.

Entre las entidades donde ya se desarrollan estos proyectos se encuentran Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nuevo León e Hidalgo.

Con esta iniciativa, el gobierno federal busca atender a la población con mayores rezagos habitacionales. Vega precisó que está dirigido a personas con ingresos menores a 17,000 pesos mensuales, equivalentes a dos salarios mínimos.

El programa prioriza a mujeres jefas de familia, personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes, con el propósito de ampliar el acceso a una vivienda adecuada para sectores vulnerables.

La titular de la Sedatu hizo un llamado a la población para evitar fraudes y estafas por parte de falsos gestores. La información oficial del programa se encuentra disponible únicamente en la plataforma viviendabienestar.gob.mx.