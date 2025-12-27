Evolución del consumo: la tendencia de comprar y regalar artículos de segunda mano

¿Regalarías algo de segunda mano en esta Navidad? Se trata de una tendencia cada vez más común, principalmente entre los jóvenes, que no sólo representa una forma de ahorrar, sino de cuidar el medio ambiente y obsequiar objetos que ya no se encuentran a la venta o que son difíciles de conseguir.

El 64% de los mexicanos planea comprar productos de ocasión durante esta temporada, según el Estudio de Tendencias de Consumo 2025 y del Informe de Recommerce 2025.

Para la mayoría de los jóvenes, los artículos usados ya no tienen una connotación negativa. Dos de cada tres de entre 18 y 24 años estarían dispuestos a regalar algo de segunda mano, frente a uno de cada cuatro entre los mayores de 55 años. Por género, 60% de los hombres y 45% de las mujeres está dispuesto a hacerlo.

“El comprador mexicano está cambiando. Más que buscar el mayor descuento, busca el mayor valor: productos con calidad, historia y un precio justo. En este contexto, la segunda mano ya no es una alternativa marginal, es una parte natural de la decisión de compra”, consideró Paolo Levoni, director general de Expansión de Mercados Internacionales en eBay.

Además del ahorro, los jóvenes valoran la unicidad: prefieren obsequiar productos únicos o difíciles de encontrar, que consideran auténticos y con significado.

Alan vende cosas usadas en un mercado de la CDMX. Señala que las personas buscan algo "bonito y original" para su casa o para regalar. Entre lo que más vende están tazas y platos antiguos, cuadros, collares, pulseras y libros. “La gente busca algo que les guste, no les interesa la marca, sino su gusto por lo que se llevan. Además, es más barato”.

¿Qué buscan los consumidores en los productos usados?

Karla compra ropa de paca y asegura que consigue mejores prendas. "Hay pantalones, blusas, chamarras y abrigos que están en excelente estado y su costo es infinitamente menor que el de la ropa nueva y, muchas veces, fea".

"Adquirir ropa de segunda mano ya no es lo que era antes, ya que actualmente puedes encontrar desde marcas de diseñador hasta prendas casi nuevas y por un monto menor de su precio inicial. Esto ya no se trata solo de ahorrar, sino de consumir con mayor conciencia (...). La ventaja económica es notoria, pues con el dinero que gastarías en un solo pantalón, puedes llegar a tener un outfit completo de segundo uso", señala BBVA México

Karla dice que nunca había pensado en regalar algo usado, "creo que la gente lo ve como algo feo", pero considera que no es mala idea y que lo pondría en práctica esta Navidad y Año Nuevo.

Si bien el precio para elegir algo usado es un factor relevante, no es exclusivo. Según el estudio, éstas son las causas para adquirir algo de ocasión.

37% compra porque el artículo ya no está disponible nuevo.

36% busca piezas específicas, coleccionables o de edición limitada.

17% la elige por rechazo a la moda rápida.

35% compra artículos usados mensualmente o con mayor frecuencia.

"El consumidor mexicano está usando la segunda mano como una estrategia permanente. La variedad del inventario y la posibilidad de obtener artículos específicos influyen tanto como el precio", señaló Levoni.

Los productos con alta intención de compra son:

Electrónica (57%) · Muebles y decoración (51%) · Moda y accesorios (44%) · Juguetes y coleccionables (39%) · Libros (38%)

