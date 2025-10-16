Jalisco fortalece liderazgo pecuario con Expo Ganadera

Guadalajara, Jal. Con más de 3,500 ejemplares en exhibición y una importante derrama económica para la región, la Expo Ganadera de Jalisco se consolida como la plataforma más importante del país para el intercambio comercial, el impulso de genética animal, y la vinculación productiva del sector pecuario mexicano, comentó a El Economista su coordinador, Servando De Loza.

Expresó que en 61 ediciones ininterrumpidas, la exposición ha pasado de ser un espacio de exhibición, a convirtiéndose en un escaparate clave para los productores de todo el país, ya que pueden encontrar los mejores ejemplares de bovinos, equinos, caprinos, ovinos, mulares y, por primera vez en varios años, también ganado porcino, gracias al cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios avalados por Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) y por las representaciones federal y estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

"Somos ese punto de encuentro para los productores, para que puedan comercializar su ganado. Expo Ganadera es ese escaparate para el sector pecuario, desde genética, producción, sementales, bienes y servicios como semillas, tractores, etcétera", subrayó De Loza.

Sede de eventos nacionales

Debido a su relevancia, este año Expo Ganadera Jalisco también alberga dos exposiciones ganaderas nacionales de alto perfil; la Exposición Nacional Brangus, considerada la más importante en su tipo en todo México, y el evento oficial del ganado Suizo para 2025, fortaleciendo con ello la posición del estado como líder nacional pecuario y en genética animal.

Además, la exposición impulsa un modelo de producción que prioriza la calidad del producto final para el consumidor, por lo que las razas participantes están seleccionadas por sus atributos cárnicos: terneza, contenido de calpaína, proteínas de alto valor y grasas saludables.

Etapas de la exposición

De acuerdo con su coordinador, Expo Ganadera se divide en tres diferentes etapas, cada una orientada a diferentes regiones y necesidades productivas.

En una primera etapa, participaron razas de ganado Cebú, burros, mulas y porcinos, con enfoque a productores de zonas costeras como el sureste del país y las costas de Jalisco, Nayarit y Michoacán, toda vez que dichas especies son más resistentes a parásitos y climas cálidos.

En la segunda etapa que inició esta semana, están presentes el ganado Beefmaster, Brangus, Braford y Suizo, mientras que en la tercera etapa -del 27 de octubre al 2 de noviembre-, se presentarán razas como Angus, Simmental y Charolais, acompañadas de subastas especializadas.

"Es importante subrayar que somos muy cuidadosos con el tema sanitario; hacemos una desinfección, una revisión de papeles; todo el animal que llega, aparte de estar sano, está muy revisado para que pueda ingresar al recinto ferial", enfatizó Servando De Loza.