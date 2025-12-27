Tu nombre puede viajar alrededor de la Luna: NASA abre registro global para la misión Artemis II

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) abrió un registro global gratuito para que personas de todo el mundo puedan enviar su nombre simbólicamente alrededor de la Luna a bordo de la próxima misión Artemis II, el primer vuelo tripulado del programa lunar en más de cinco décadas.

Una oportunidad única para ser parte de la exploración lunar

La iniciativa, denominada “Envía tu nombre con Artemis II”, invita a quienes lo deseen a inscribir su nombre y un código PIN antes del 21 de enero de 2026 a través del portal oficial de la NASA.

Los nombres recopilados se guardarán en una unidad de memoria digital que viajará dentro de la nave espacial Orion durante toda la misión.

Una vez registrados, los participantes podrán descargar una tarjeta de embarque digital personalizada, un recuerdo simbólico de su “viaje lunar” y reconocimiento de que su nombre formará parte de este histórico vuelo.

Cómo participar

El proceso de inscripción es sencillo y no tiene costo:

Visitar el sitio oficial de la NASA dedicado a la iniciativa: https://www3.nasa.gov/envia-tu-nombre-con-artemis/#user-information

Ingresar nombre, apellido y un PIN de entre 4 y 7 dígitos.

Guardar el PIN, ya que no puede recuperarse si se pierde.

Descargar la tarjeta de embarque digital con el nombre registrado.

NASA señala que esta campaña busca acercar al público a la exploración espacial e inspirar a una nueva generación de entusiastas de la ciencia y la tecnología.

Artemis II: un paso histórico hacia la Luna y más allá

Artemis II está programada para despegar a más tardar en abril de 2026 desde el Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida y tendrá una duración aproximada de 10 días.

La misión será la primera tripulada del programa Artemis, cuyo objetivo es restablecer la presencia humana en la Luna y preparar el terreno para futuras expediciones, incluido el envío de astronautas a Marte.

En esta travesía, cuatro astronautas pondrán a prueba los sistemas de la nave y los procedimientos clave en el espacio profundo:

Reid Wiseman (comandante)

Victor Glover (piloto)

Christina Koch (especialista de misión)

Jeremy Hansen (especialista de misión, de la Agencia Espacial Canadiense)

Foto: NASA

Aunque sólo ellos estarán físicamente a bordo, la campaña “Envía tu nombre con Artemis II” permite que miles de personas compartan simbólicamente el trayecto, reforzando la conexión entre la ciencia espacial y el público global.