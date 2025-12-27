Frente frío 24 traerá lluvias, frío y posible nieve en zonas altas este sábado 27 de diciembre

El frente frío número 24 avanzará este sábado sobre el noroeste del país e interactuará con una vaguada polar y humedad de un río atmosférico, provocando un descenso de temperaturas, lluvias y rachas fuertes de viento en diversas regiones, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema también ocasionará posibles nevadas o aguanieve en zonas montañosas del norte y centro del territorio.

Además, un canal de baja presión en el sureste y el ingreso de humedad del Pacífico, Golfo de México y Caribe mantendrán actividad de lluvias en estados del sur y sureste.

Lluvias fuertes y potencial de inundaciones

El SMN prevé lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), que podrían provocar encharcamientos, deslaves e incremento en niveles de ríos y arroyos, en:

Guerrero

Oaxaca

Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca)

Chiapas

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

También habrá chubascos en Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán, y lluvias aisladas en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tamaulipas, San Luis Potosí y Yucatán, entre otras.

Nieve o aguanieve desde el norte hasta el centro del país

Durante la mañana se prevé caída de nieve en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Y en las cimas del centro de México:

Pico de Orizaba

Cofre de Perote

Popocatépetl

Iztaccíhuatl

Nevado de Toluca

Viento fuerte y oleaje elevado

Se pronostican rachas de 40 a 60 km/h en:

Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)

Golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

El oleaje alcanzará 2.5 a 3.5 metros en la costa occidental de Baja California.

Ambiente gélido y heladas

Las temperaturas mínimas más bajas se presentarán en zonas serranas del norte:

De -10 a -5 °C: Baja California, Chihuahua y Durango

De -5 a 0 °C: Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

En la Ciudad de México se espera una mínima de 7 a 9 °C y máxima de 20 a 22 °C.

Sur y sureste: calor en el día, pero alerta por lluvias

Aunque continuará el ambiente templado a caluroso por la tarde en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, estas entidades estarán bajo vigilancia debido al riesgo hidrometeorológico por lluvias fuertes.

Así estará el clima por regiones destacadas

Baja California y noroeste /Chubascos, frío, nieblas y oleaje elevado

Centro del país /Lluvias aisladas y potencial de nieve en cimas

Golfo de México /Lluvias fuertes en Veracruz y Tabasco

Península de Yucatán /Lluvias fuertes en Campeche y Quintana Roo

Mesa del Norte /Ambiente gélido y posible nieve en sierras

El SMN también mantiene vigilancia sobre el ingreso de un nuevo frente frío el lunes 29 de diciembre, el cual reforzará el evento invernal con lluvias intensas y “Norte” fuerte en Tamaulipas y Veracruz.

Las autoridades llaman a la población a mantenerse informada, tomar precauciones ante las condiciones de frío extremo, niebla, viento y posibles inundaciones, y seguir indicaciones de Protección Civil.