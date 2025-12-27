Globos de oro 2026: dónde ver las series nominadas y ponerte al día antes de la ceremonia

La temporada de premios 2026 se perfila como una de las más emocionantes de los últimos años en la televisión, con producciones que han conquistado tanto a la crítica como al público.

El anuncio de hace unas semanas sobre las nominaciones a los Globos de Oro 2026, incluyendo a series dramáticas, comedias y miniseries, invita a los espectadores a ponerse al día con lo mejor del año antes de la ceremonia, programada para el 11 de enero.

Mejor Serie de Drama

Las series nominadas en la categoría de Mejor Serie de Drama están disponibles en varias plataformas de streaming:

The Diplomat en Netflix

The Pitt en HBO Max

Pluribus en Apple TV+

Severance en Apple TV+

Slow Horses en Apple TV+

The White Lotus en HBO Max

Estas producciones ofrecen desde intrigas políticas hasta sátiras sociales y thrillers psicológicos, todas con amplias posibilidades de victoria en la gala.

Mejor serie Comedia o Musical

En el apartado de Comedia o Musical, las series nominadas también están disponibles en servicios de streaming:

Abbott Elementary en Disney+

The Bear en Disney+

Hacks en HBO Max

Nobody Wants This en Netflix

Only Murders in the Building en Disney+

The Studio en Apple TV+

Estas propuestas destacan por su originalidad y su capacidad para equilibrar humor con crítica social, convirtiéndose en favoritas entre la audiencia joven y crítica especializada.

Mejor Serie Limitada o de Antología

Las nominaciones también contemplan la categoría de Mejor Serie Limitada o de Antología, con títulos que se pueden ver en distintas plataformas:

Adolescence en Netflix

All Her Fault (por confirmar plataforma)

The Beast In Me en Netflix

Black Mirror en Netflix

Dying For Sex en Disney+

The Girlfriend en Prime Video

Desde dramas íntimos y psicológicos hasta historias provocadoras con giros impactantes, estas series ofrecen experiencias narrativas completas en una sola temporada o formato limitado.

¿Por qué verla antes de la gala?

Con títulos como Severance, The White Lotus o Abbott Elementary entre los favoritos y nominados, el público tiene una oportunidad única para formar su propio criterio antes de la entrega de premios. Además, la disponibilidad en múltiples plataformas de streaming facilita el acceso para distintos perfiles de espectadores.

La ceremonia de los Globos de Oro, organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, sigue marcando el inicio de la temporada de premios en Hollywood y ofrece una mirada anticipada a lo que podría imponerse más adelante en los Oscar y otros galardones.