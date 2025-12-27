Lectura 2:00 min
Ciclotón navideño 2025: CDMX despide el año con ruta de 65 kilómetros este domingo
El último paseo ciclista del año tendrá temática decembrina y pasará por vialidades emblemáticas como Reforma, Calzada de Guadalupe y Río Churubusco.
La Ciudad de México cerrará su calendario deportivo y recreativo de 2025 con una edición especial del Ciclotón, que este domingo 28 de diciembre tomará las calles de la capital bajo una temática navideña y un recorrido de 65 kilómetros, uno de los más extensos del año para la movilidad activa.
El evento, organizado por el Instituto del Deporte capitalino, se llevará a cabo de 8:00 a 14:00 horas y será completamente gratuito. Podrán participar ciclistas, patinadores, personas con patines, patineta e incluso peatones de todas las edades.
Una ruta amplia para el último domingo del año
La ruta contempla algunos de los corredores más representativos de la ciudad:
-Paseo de la Reforma
-Calzada de Guadalupe
-Río Churubusco
-Avenida Patriotismo
-Río Mixcoac
-Calle Mazatlán
Estos tramos permitirán a los asistentes recorrer zonas icónicas sin tránsito vehicular, disfrutando de un ambiente seguro y familiar en el último fin de semana de 2025.
Servicios y apoyo en el trayecto
A lo largo del circuito se habilitarán 14 estaciones de servicio que ofrecerán:
Hidratación
Apoyo médico
Mecánica básica
Puntos de descanso
Las estaciones estarán distribuidas en puntos estratégicos como Calzada de Guadalupe, diversas intersecciones de Paseo de la Reforma, Patriotismo, Mazatlán y Río Churubusco, entre otras.
Paseo temático: se invita a llevar atuendo navideño
Además del enfoque deportivo, el Ciclotón de diciembre busca cerrar el año con un ambiente festivo, por ello, las autoridades invitan a los participantes a portar cualquier accesorio alusivo a la temporada, una forma de sumar espíritu decembrino al recorrido.
Recomendaciones para participar
Las autoridades capitalinas piden a los asistentes:
-Revisar el estado mecánico de sus bicicletas antes del evento
-Planear puntos de entrada y salida si no realizarán la ruta completa
-Usar casco, bloqueador solar y ropa abrigadora
-Mantenerse hidratados durante toda la jornada