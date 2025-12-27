Ciclotón navideño 2025: CDMX despide el año con ruta de 65 kilómetros este domingo

La Ciudad de México cerrará su calendario deportivo y recreativo de 2025 con una edición especial del Ciclotón, que este domingo 28 de diciembre tomará las calles de la capital bajo una temática navideña y un recorrido de 65 kilómetros, uno de los más extensos del año para la movilidad activa.

El evento, organizado por el Instituto del Deporte capitalino, se llevará a cabo de 8:00 a 14:00 horas y será completamente gratuito. Podrán participar ciclistas, patinadores, personas con patines, patineta e incluso peatones de todas las edades.

Una ruta amplia para el último domingo del año

La ruta contempla algunos de los corredores más representativos de la ciudad:

-Paseo de la Reforma

-Calzada de Guadalupe

-Río Churubusco

-Avenida Patriotismo

-Río Mixcoac

-Calle Mazatlán

Foto: Especial

Estos tramos permitirán a los asistentes recorrer zonas icónicas sin tránsito vehicular, disfrutando de un ambiente seguro y familiar en el último fin de semana de 2025.

Servicios y apoyo en el trayecto

A lo largo del circuito se habilitarán 14 estaciones de servicio que ofrecerán:

Hidratación

Apoyo médico

Mecánica básica

Puntos de descanso

Las estaciones estarán distribuidas en puntos estratégicos como Calzada de Guadalupe, diversas intersecciones de Paseo de la Reforma, Patriotismo, Mazatlán y Río Churubusco, entre otras.

Foto: Especial

Paseo temático: se invita a llevar atuendo navideño

Además del enfoque deportivo, el Ciclotón de diciembre busca cerrar el año con un ambiente festivo, por ello, las autoridades invitan a los participantes a portar cualquier accesorio alusivo a la temporada, una forma de sumar espíritu decembrino al recorrido.

Recomendaciones para participar

Las autoridades capitalinas piden a los asistentes:

-Revisar el estado mecánico de sus bicicletas antes del evento

-Planear puntos de entrada y salida si no realizarán la ruta completa

-Usar casco, bloqueador solar y ropa abrigadora

-Mantenerse hidratados durante toda la jornada