Jalisco busca consolidarse como referente global en semiconductores, ahora apuesta por ATP

Guadalajara, Jal. Jalisco avanza en consolidarse como referente nacional e internacional en la industria de semiconductores. Tras afianzarse como líder nacional en el diseño de chips -con el 70% de las empresas dedicadas a este sector en todo el país-, el estado incursionará en la siguiente gran etapa del proceso: el ATP (Assembly, Testing and Packaging), o ensamble, testeo y empaque de semiconductores.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Cindy Blanco, destacó que esta nueva fase forma parte del Plan Maestro Estatal de Semiconductores, una estrategia conjunta entre gobierno, industria y academia que marca la ruta del sector hacia el año 2030.

“La industria de semiconductores tiene más de cinco décadas de evolución en Jalisco. Hemos pasado de la manufactura avanzada al diseño y al software, y ahora queremos consolidar también nuestra capacidad en ATP, con el talento y la infraestructura necesarios para competir globalmente”, explicó Blanco Ochoa.

Donación estratégica

Como parte de esta visión, la empresa Infineon Technologies realizó un donativo al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara. Se trata de una línea de producción especializada en ATP, como las que se emplean en entornos industriales reales.

Este equipo permitirá capacitar a estudiantes y profesores en condiciones reales de operación, fortaleciendo el talento técnico del estado en una etapa específica de la cadena de semiconductores, detalló la funcionaria estatal.

"Al recibir este laboratorio que estará instalado en la Universidad de Guadalajara, Jalisco irá un paso adelante. Tenemos una estrategia para consolidarnos en la etapa de diseño y ahora estamos empezando a trabajar en esta estrategia, gracias a este donativo, para que en nuestro estado también se lleve a cabo el ATP de los semiconductores. Es decir, tendríamos dos de las tres etapas en nuestro estado", subrayó la titular de Sedeco.

Por su parte, el rector del CUCEI, Marco Antonio Pérez Cisneros, refirió que la instalación del equipo en dicho centro universitario, permitirá desarrollar las capacidades de más de 2,600 estudiantes de carretas como ingeniería en electrónica y sistemas inteligentes, mecatrónica y autotrónica, y mecánica eléctrica, entre otras.

"Desde el año pasado ya tenemos 100 profesores capacitados en todo el ecosistema; de éstos, 42 son miembros de la Universidad de Guadalajara. Con esta capacidad de talento para enseñar, en cuanto finalicemos la instalación del equipo que esperamos sea a principios de 2026, estaríamos trabajando en él en el mes de enero", explicó el académico.

De acuerdo con las proyecciones del CUCEI, los estudiantes de los dos últimos semestres de la carrera, estarían realizando prácticas en el equipo y en agosto del próximo año, egresaría la primera generación de especialistas en ATP.