Jalisco anuncia primer Parque Estatal de Diseño de Semiconductores en América Latina

Guadalajara, Jal. Como parte de la estrategia para consolidar a Jalisco como un referente global en semiconductores, el gobierno estatal y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) firmaron un convenio para la creación del primer Parque Estatal de Diseño de Semiconductores.

Se trata de un proyecto sin precedentes en México y América Latina enfocado a desarrollar talento especializado en la industria global de semiconductores, que se estima, alcanzará un valor de un trillón de dólares hacia el 2030, afirmó la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Jalisco, Cindy Blanco.

Destacó que la iniciativa responde a un compromiso del gobierno estatal por fortalecer una industria en la que Jalisco ya tiene una participación relevante en la etapa de diseño, con 70% de las empresas del sector establecidas en la entidad.

De acuerdo con Blanco Ochoa, el nuevo parque estatal se concibe como una estrategia complementaria al programa federal Kutsari, cuyo mandato es desarrollar talento y crear productos hechos en México de diseño de semiconductores para uso del gobierno federal.

En cambio, detalló, el parque jalisciense tiene como objetivo detonar la industria a través de cuatro ejes estratégicos: formación de talento altamente especializado con un enfoque de “última milla”; es decir, permitirá a ingenieros mecatrónicos o de software especializarse en diseño de semiconductores.

Otros ejes son la creación de nuevas empresas jaliscienses o startups dedicadas al diseño de semiconductores; la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) mediante el fortalecimiento del ecosistema local de talento y la colaboración con empresas ya instaladas en el estado, así como la colaboración entre Iniciativa Privada y academia como motor para el desarrollo sostenido de esta industria.

Metas hacia 2030

La titular de Sedeco explicó que el proyecto establece resultados concretos hacia el término de la actual administración estatal en el año 2030.

En principio, prevé la especialización de 3,000 ingenieras e ingenieros especializados en diseño de semiconductores egresados del parque; la creación de 10 startups jaliscienses dedicadas al diseño de semiconductores con alcance global; triplicar la IED, con una meta de 3,000 millones de dólares en nuevas inversiones, lo que, según estimaciones de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), podría generar entre tres y siete empleos por cada millón de dólares invertido.

La cuarta meta, expresó la funcionaria, es la coordinación estrecha con la estrategia federal Kutsari, para articular los esfuerzos de desarrollo de talento y atracción de proyectos.

Expansión del proyecto

Cindy Blanco mencionó que el Parque Estatal de Desarrollo de Semiconductores contará con dos fases.

La fase cero iniciará en las instalaciones actuales del Cinvestav que fungirá como sede temporal, misma que estará en operaciones para marzo del 2026. Posteriormente, en la fase uno, se construirá un edificio definitivo dentro del mismo complejo.

El gobernador Pablo Lemus Navarro, precisó que el nuevo edificio contará con 4,600 metros cuadrados de construcción aunque, dijo, “lo importante no es lo de afuera sino el contenido, porque en Jalisco somos ya un hub del conocimiento de Latinoamérica y traer este centro de diseño de semiconductores es fundamental para el desarrollo de Jalisco”.

A mediano plazo, el parque prevé expandirse con sedes satélite, siendo la primera en la Universidad de Guadalajara (UdeG), donde la empresa Infineon Technologies donó un laboratorio de Assembly, Testing and Packaging (ATP), etapa final en el proceso de creación de semiconductores.

“Lo que vamos a poder hacer, entonces, es no nada más ser un referente en Jalisco en diseño, estamos ya empezando a construir las bases de una industria de ensamble, testeo y empaquetado, para que Jalisco pueda dominar dos de las tres etapas que implica la creación de un semiconductor”, abundó Cindy Blanco.

Con esta expansión, Jalisco busca dominar dos de las tres etapas clave de la cadena de valor –diseño y ATP–, lo que le permitiría concentrar hasta el 44% del valor de la industria de semiconductores.