Inician licitaciones de la Fase dos de trenes de pasajeros

Proyectos ferroviarios. El director de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous, anunció que a partir de este viernes comenzarán los procesos de licitación de la Fase dos de la construcción de trenes de pasajeros que incluyen los tramos: Querétaro-San Luis Potosí (237 km) y San Luis Potosí-Saltillo (334 km).

En el primer caso son seis licitaciones (cinco subtramos y un paquete de tres estaciones y tres edificios auxiliares) y en el segundo cinco (cuatro subtramos y un paquete de tres estaciones y una base de mantenimiento).

De acuerdo a la planeación de la agencia, los fallos se darán a conocer entre septiembre y noviembre próximos.

“El proceso de contratación se desarrollará de manera escalonada, lo cual permite una mejor coordinación en términos del diseño de proyecto y el seguimiento de obra… En algunos meses tendremos más de una licitación, porque continuamos con el tramo San Luis Potosí-Saltillo, igual con las fechas conforme vamos trabajando y vamos recibiendo. Agradecemos mucho el apoyo y el trabajo del Agrupamiento de Ingenieros con respecto a la ingeniería básica de estos tramos, eso es lo que nos permite salir a licitación”, detalló Lajous.

Durante la presentación de avances de los proyectos de pasajeros a su cargo, el funcionario destacó que, como parte de la Fase uno ya licitada, se continúan ejecutando actividades de desmonte y despalme en 48 km de vía, liberando frentes para las siguientes etapas constructivas en el tramo Querétaro-Irapuato.

Además de que ya se iniciaron trabajos en la estación de Celaya, que contará con una base de mantenimiento y en el primer subtramo se construyen dos viaductos con una longitud de 3 km, entre otras obras.

Respecto al tramo Monterrey-Nuevo Laredo, señaló que presenta una complejidad técnica mayor debido a las condiciones urbanas, por lo que se realizan estudios de suelo y preparativos para un viaducto elevado de 9 km. Para ello ya inició la fabricación de 30,000 toneladas de placas de acero en San Luis Potosí.

El funcionario dijo que comenzaron las obras para instalar plantas de fabricación de durmientes ferroviarios. La meta es producir más de 300,000 piezas para el tren Querétaro-Irapuato y más de 400,000 tanto para Saltillo-Monterrey como para Monterrey-Nuevo Laredo.

Primeras inauguraciones durante 2027

Luego de la presentación, que incluyó la participación del Comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, Gustavo Vallejo, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó: Como ven, vamos muy adelantados. Se está trabajando muy bien en el Ciudad de México-Querétaro, Ciudad de México-Pachuca, Saltillo-Nuevo Laredo e Irapuato.

Sobre los dos primeros, aseguró que se mantiene el objetivo de que entren en operación durante 2027.

Al respecto, el ingeniero militar detalló que la obra México-Pachuca registra un avance de 37.06%, mientras que la ruta México-Querétaro alcanza cerca de 20 por ciento. Ambas construcciones están a su cargo.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, reportó que ya fueron liberados más de 28 millones de metros cuadrados para las cuatro líneas ferroviarias en construcción, mediante la gestión de 2,756 predios ubicados en 54 municipios de ocho entidades federativas.

A su vez, el titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la SICT, Néstor Núñez, señaló que continúan los trabajos para liberar los terrenos destinados a estaciones, talleres y edificios auxiliares, además de las mesas de atención social con comunidades y autoridades locales.