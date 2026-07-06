Van 412 casos confirmados de miasis por gusano

Hasta el pasado 12 de junio, en México 412 personas (66.6% de los 618 casos probables) enfermaron de miasis por gusano barrenador.

“En la semana epidemiológica (SE) 15 del 2025 se identificó el primer caso confirmado de miasis por Cochliomyia hominivorax.

“Con base en la fecha de solicitud de atención médica, durante el 2025 se identificaron 162 casos probables y 117 (71%) casos confirmados de miasis por C. hominivorax; a la SE 22 del 2026 se han identificado 456 casos probables y 295 (64%) casos confirmados…”, consigna el “Informe mensual No. 6. Situación actual de la Miasis por Cochliomyia hominivorax en el humano, México”, emitido por la Secretaría de Salud.

De acuerdo con la clasificación de casos por entidad federativa de notificación, el documento refiere que del 2025 y con corte a la SE 22 del año en curso Chiapas concentró el mayor número de personas -139 (34%)- con miasis por gusano barrenador; le siguieron Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Guerrero con 70 (17%), 36 (9%), 33 (8%) y 26 (6.3%) casos confirmados de la enfermedad, respectivamente.

En esos cinco estados se concentró 73.3% de los 412 casos confirmados.

Adultos mayores, con más impacto

“En cuanto al grupo de edad, los mayores de 60 años concentran el 60% (248 personas) de casos confirmados, la edad promedio es de 54 años (rango de 3 a 98 años). En cuanto al sexo, los hombres (288) representan el 70% de casos confirmados por C. hominivorax’’, cita el reporte.

Y que del total de casos confirmados de miasis por gusano barrenador, 58% (239) reportó antecedente de contacto con animales, predominando el antecedente de exposición a canino y bovino; 42% (173) de los casos no refirió contacto animal.

El Gusano Barrenador del Ganado (GBG) es una larva de la mosca Cochliomyia hominivorax que se alimenta de tejido vivo de animales y humanos y provoca dolor intenso, inflamación, prurito y riesgo de infecciones bacterianas graves.

“La infestación ocurre cuando la mosca hembra deposita sus huevos en heridas abiertas o cavidades naturales (nariz, oídos, ojos, genitales)”, detalla el informe.