México y EU enviarán informes sobre el T-MEC a sus congresos

Los gobiernos de México y Estados Unidos enviarán informes relacionados con la revisión conjunta del tratado comercial entre ambas naciones y Canadá (T-MEC) a sus respectivos congresos.

A más tardar 20 días después de que los países del T-MEC se hayan reunido para una revisión conjunta, la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR) deberá informar a los comités del congreso competentes sobre las posiciones expresadas por los países durante la revisión conjunta, y sobre las acciones que, en su caso, hayan sido acordadas por los países.

El T-MEC detalla a grandes rasgos ciertos aspectos de la revisión conjunta relacionados con el cronograma y el procedimiento. Dado que la revisión conjunta del T-MEC, iniciada el 1 de julio de 2026, es la primera vez que Estados Unidos lleva a cabo un proceso de este tipo en relación con un TLC, no existe precedente sobre cómo se podría abordar el alcance de la revisión, el proceso interno estadounidense y el proceso trilateral para llevarla a cabo.

Al respecto, la consultora Ansley destacó que el Congreso estadounidense es la rama constitucionalmente autorizada para regular el comercio con naciones extranjeras y puede decidir si las revisiones al T-MEC requieren su aprobación.

Los días 16 y 17 de diciembre de 2025, el representante de la USTR, Jamieson Greer, informó al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y al Comité de Finanzas del Senado, y afirmó que estas reuniones celebradas por la USTR cumplieron con los requisitos de consulta mencionados.

Algunos miembros del Congreso estadounidense solicitaron un informe escrito sobre las deliberaciones. En sus declaraciones iniciales, disponibles públicamente, ante los comités durante las sesiones informativas a puerta cerrada, Greer evaluó el T-MEC, recomendó medidas sobre cuestiones bilaterales y trilaterales, describió los esfuerzos realizados para resolver las inquietudes y presentó las opiniones de los comités asesores comerciales, que incluyen representantes del sector privado, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas de Estados Unidos.

De acuerdo con un análisis propio, el Congreso estadounidense podría considerar si participar y de qué manera en la revisión conjunta del T-MEC de 2026, incluso evaluando posibles cambios al acuerdo o participando en consultas sobre los temas que se discutirán durante la revisión.

Algunos miembros del Congreso han escrito cartas a la Administración del presidente Donald Trump con recomendaciones sobre cuestiones que deben abordarse durante la revisión conjunta.

Ebrard viajará a Washington

La Comisión Permanente de México recibirá este miércoles un informe sobre el proceso de revisión del T-MEC.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, comunicó que la Secretaría de Economía enviará a la Comisión Permanente un informe sobre la situación actual que guarda este proceso y adelantó que probablemente haya una comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ante la Comisión Permanente para que explique el impacto y los alcances de esta decisión de Estados Unidos de hacer revisiones anuales para reactivar por otros 16 años al T-MEC.

Ante la posibilidad de que la comparecencia de Ebrard fuera ese miércoles, el funcionario dijo por la noche del lunes que viajará este martes a Washington “para preparar la siguiente ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC” y agregó que el miércoles estará “representando los intereses de México allá”.