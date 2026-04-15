Hoteleros de Quintana Roo solicitan endurecer la regulación a rentas vacacionales ante inseguridad

Cancún, QRoo.- Luego del asalto callejero a dos turistas extranjeras en el centro de Cancún, el sector hotelero pide reforzar las regulaciones hacia las rentas vacacionales pues aseguran que expone a este tipo de situaciones a los visitantes.

“Esto amerita de inmediato hacer algo para poder darle seguridad a esos turistas, una reglamentación clara que fije lugares donde sí se permitan las rentas vacacionales, y éstas a su vez estar definidas con base en mapas de calor de incidencia delictiva”, expuso Miriam Cortés Franco, directora de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo.

Esto permitiría crear zonas con un turismo que genere economía local en ciertas zonas de la ciudad, pero estableciendo de manera muy clara donde sí y dónde no se puede permitir esta modalidad de hospedaje.

“(…) Que no tengamos chipotes por todo Cancún, porque cómo le haces para proteger todo Cancún; hay (rentas vacacionales) en Villas Otoch, no tengo nada en contra, pero el mapa delictivo dice que ahí hay una mayor incidencia delincuencial”, añadió la representante del sector de tiempos compartidos.

La tarea por delante le corresponde a los municipios, pues el Reglamento de la Ley de Turismo ya establece ciertas regulaciones, “ahora toca a las autoridades municipales hacer sus propios reglamentos, y yo personalmente sé que Cancún está por sacar el suyo y sé que está bastante bien elaborado”, adelantó Cortés Franco.

El caso de las turistas asaltadas al que se refirió la empresaria hotelera sucedió en la Supermanzana 27 de Cancún, a partir del cual se activó un operativo de seguridad.

La Policía Turística y del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig) brindaron atención a las afectadas, incluyendo apoyo psicológico, asesoría legal y acompañamiento tras el hecho.

Pidieron apoyo ciudadano para obtener más información que pueda ser clave para dar con los cuatro agresores. Aseguraron que mantienen un operativo en la zona a fin de poder lograr su captura.

Esto luego que ciudadanos y turistas han reportado asaltos en las supermanzanas 27 y 28 de Cancún, donde presuntamente sujetos en motocicleta estarían involucrados en robos con violencia.