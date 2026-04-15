CCE del Caribe pide crear reglamento para el uso comercial del patrimonio cultural de pueblos indígenas

Cancún, QRoo.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe llamó con urgencia a trabajar en un reglamento de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, ante el reciente fallo de la Corte que revocó el amparo a Grupo Xcaret que le permitía el uso comercial de elementos mayas en sus parques.

El organismo empresarial argumenta que la ausencia de reglas claras en el uso comercial del patrimonio cultural es precisamente lo que está generando un estado de indefensión de las empresas. “Es indispensable que dicho reglamento establezca con total claridad las reglas del juego para todos, brindando certeza jurídica tanto a las comunidades como a los actores económicos”.

Piden participar activamente en la construcción de estas reglas, para abrir un diálogo incluyente que permita construir soluciones viables, pues advierten que la falta de definiciones no sólo pone en riesgo a una empresa o a un sector, sino a toda la economía del sureste mexicano.

Advierten que si no se reglamenta esto, se deja la puerta abierta para sancionar o incluso clausurar establecimientos por el simple uso de elementos culturales mayas.

Anticipan impactos negativos a destinos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, donde la cultura maya no sólo es parte de la identidad regional, sino un componente esencial de la oferta turística y del sustento económico de miles de familias.

Los criterios de la Corte para revocar el amparo promovido por Xcaret podrían incluso extenderse a cualquier otra expresión cultural que forma parte de lo que nos define como país, “poniendo en riesgo no sólo a un sector o a una región, sino a la forma en que México entiende, protege y proyecta su propia identidad cultural”, añaden.

Con anterioridad, el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano también se pronunció a favor de Grupo Xcaret y el uso comercial del patrimonio cultural de la cultura maya, luego del fallo de la Corte que revocó el amparo que permitía el uso de simbología prehispánica en los parques temáticos y publicidad de esta empresa.