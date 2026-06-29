Banca participa en estrategia para prevenir y combatir la trata de personas durante la justa mundialista

Autoridades financieras locales e internacionales han destacado que grandes eventos globales como el torneo de futbol que se vive estos días en México, Estados Unidos y Canadá, si bien representan oportunidades para el desarrollo económico y turístico, también pueden incrementar la exposición a riesgos vinculados con la explotación de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar o movilizar recursos asociados a actividades ilícitas.

De hecho, recientemente han emitido alertas y comunicaciones preventivas relacionadas con este riesgo.

En este sentido, la Asociación de Bancos de México (ABM), el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, y el Proyecto Disrupción de las Redes de Trata: Estrategias contra el Lavado de Activos, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), impulsan una estrategia nacional de sensibilización y prevención para fortalecer la detección temprana de posibles casos de trata y de operaciones financieras vinculadas a este delito, especialmente en el contexto de la justa mundialista.

Capacitación y sensibilización

Al respecto, la ABM detalló que la UNODC y el Consejo Ciudadano desarrollaron materiales de capacitación y sensibilización que ya fueron distribuidos por el organismo a sus 54 bancos asociados.

Con ello, precisó, se busca alcanzar a cerca de 100,000 colaboradores que trabajan en más de 11,000 sucursales bancarias en todo el país, fortaleciendo sus capacidades para identificar señales de alerta, canalizar reportes y contribuir a la protección de posibles víctimas.

Agregó que a través de esta iniciativa, las sucursales bancarias difundirán videos informativos del Consejo Ciudadano y UNODC, para ayudar a identificar señales tempranas de posibles casos de trata de personas, y promover la línea y chat nacionales contra la trata de personas del consejo ciudadano.

Sector financiero, con papel estratégico

Para el Consejo Ciudadano, el sector financiero desempeña un papel estratégico en la prevención y el combate de la trata de personas, al constituir una de las primeras líneas de detección de operaciones que podrían estar relacionadas con redes de explotación.

Así, se mencionó, la identificación de movimientos financieros inusuales, patrones de transacciones atípicas y otros indicadores de riesgo, contribuyen no sólo a proteger a posibles víctimas, sino también a impedir que las ganancias derivadas de este delito ingresen o circulen dentro del sistema financiero formal.

Asimismo, fortalece los esfuerzos para prevenir el lavado de dinero y dificulta que las organizaciones criminales obtengan beneficios económicos.

Como parte de este esfuerzo, la UNODC ha identificado diversas tipologías que permiten vincular operaciones de lavado de dinero con delitos de trata de personas, particularmente en casos de explotación sexual y laboral, fortaleciendo así las capacidades de prevención y detección de las instituciones participantes.

Problema de alcance global

De acuerdo con lo informado, la trata es una problemática de alcance global, y se estima que más de 27 millones de personas son víctimas de este delito en el mundo.

En México, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2025 se registró un incremento del 47% en el número de víctimas.

“Por ello, la coordinación interinstitucional cobra especial relevancia para prevenir este delito y proteger a quienes podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad durante eventos de gran escala”.