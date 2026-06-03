Ventas de autos en México "pisan el acelerador" y logran máximo histórico en mayo

La industria automotriz aceleró y logró ventas de autos ligeros históricas en mayo, así como para el dato acumulado, al comercializar 127,100 vehículos que representa crecimiento de 4.9% durante el quinto mes del año respecto al 2025, cuando se vendieron 121,100 unidades, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con las cifras publicadas por el INEGI, con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), las empresas del sector automotriz acumulan tres meses consecutivos de crecimiento, tendencia que se prevé continúe durante el resto del año.

En el periodo enero a mayo del 2026 se registraron 627,609 vehículos ligeros nuevos vendidos, lo que representa aumento 4.9% con respecto a lo reportado durante el mismo periodo de 2025, cuando se vendieron 598,519 autos.

“Tanto en el mes de mayo como en acumulado de 2026 se posicionan como el periodo con mayor nivel de ventas desde que se tiene registro en la serie histórica (2005 datos del INEGI)”, resaltó la AMIA que preside Rogelio Garza.

Las marcas chinas como Geely, MG y Jetour Soueast siguen posicionándose en el mercado mexicano no solo frente a rivales de su mismo origen, sino contra las marcas tradicionales al presentar incremento de ventas de triple digito.

Pese a que Nissan (la mayor comercializadora en México de autos ligeros) tuvo un tropiezo de 5% durante mayo, al dejar de vender cerca de 1,000 unidades, se compensó con el aumento de las marcas chinas, así como Mazda, Stellantis, Kia y Volkswagen.

Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, destacó que la fuerte competencia y promociones que lanzan entre las marcas automotrices por acaparar mercado, aunado a ser un mes del Día de las Madres (de mayor consumo) y el financiamiento ha permitido que el sector crezca.

Para el cierre del 2026 se estima que la industria incremente su venta en 1 millón 671,000 unidades.

Dentro del top 10 de marcas con más vehículos vendidos: