Claudia Sheinbaum presenta Olinia, el primer auto eléctrico mexicano

Al presentar el prototipo de Olinia 1, el primer vehículo semiurbano 100% eléctrico con un 50% de componentes nacionales, el gobierno de Claudia Sheinbaum informó que comenzará su producción en el verano del 2027 con venta al público, a un costo desde 150,000 pesos, dependiendo del equipamiento.

En búsqueda de convertir a México una potencia en innovación, ya no de maquila, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que Olinia representa tener una marca propia de autos, de los mexicanos, aunque reconoció que será un proyecto de “sociedad mixta”, con transferencia tecnológica de socios de China, Estados Unidos, India y Alemania.

El concepto y el diseño de Olinia son de los mexicanos, por lo que “nuestra meta es muy clara, para el 2030 esperamos tener el 75% integración nacional (partes y componentes de origen hecho en México) construyendo capacidades en área en las que las vamos necesitando.

Y para lograrlo, Olinia se está construyendo como una empresa mexicana con participación mixta, es decir, una empresa donde participará el gobierno, pero también participará capital privado y socios industriales”, afirmó Roberto Capuano, director del proyecto Olinia.

La unidad presentada con capacidad de 6 pasajeros, con autonomía de más de 100 kilómetros, con un motor eléctrico de 13.5 kilowatts con potencia para subir pendientes, y su Centro de Creación se encuentra en Puebla; “es un vehículo que necesitan millones de personas en México, que no existía hasta el día de hoy”, argumentó Capuano.

Tiene un costo desde los 150,000 pesos, dependiendo del equipamiento.Foto EE: Eric Lugo

Debido a ello, informaron que se trabaja en la Norma Oficial Mexicana (NOM) 163 para adecuar, donde la Secretaría de Economía es la encargada de alinear su normatividad para la circulación de este tipo de unidades.

Rafael Garayoa, director técnico del proyecto Olinia, explicó que la creación de este prototipo fue posible en 18 meses gracias a una alianza entre científicos, ingenieros y tecnólogos de 22 estados de la República, uniendo capacidades del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y cuatro centros públicos de investigación de Cecyt , con el apoyo de gobernadores aliados como Alejandro Armenta (Puebla) y Delfina Gómez (Estado de México).

“Olinia demuestra que cuando México confía en la inteligencia y la creatividad de su pueblo, no hay límite que lo pueda detener. Esto no es solo un auto; es la semilla de un nuevo ecosistema de innovación”, expuso la presidenta Claudia Sheinbaum.

Antes de concluir, los directivos lanzaron una última sorpresa: el próximo mes, tras el cierre de la justa mundialista, se presentará formalmente el Olinia Cargo, una variante diseñada específicamente para el transporte y distribución de mercancías en los pueblos y ciudades del país.