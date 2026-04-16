Ebrard anuncia reunión con Greer en México para segunda ronda de conversaciones del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el gobierno federal sostendrá una segunda ronda de conversaciones con autoridades comerciales de Estados Unidos, como parte del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante su participación en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario detalló que el próximo lunes arribará a México el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, con quien se llevarán a cabo reuniones técnicas enfocadas en distintos sectores estratégicos. Precisó que estas mesas de trabajo darán continuidad a la primera ronda realizada en Washington en marzo pasado.

Ebrard Casaubón explicó que los encuentros contemplan la revisión “sector por sector” de temas prioritarios para México, entre ellos las industrias del acero y aluminio, el sector automotriz y el agropecuario, así como asuntos relacionados con reglas de origen y la coordinación de políticas comerciales entre ambos países.

Asimismo, señaló que uno de los ejes centrales de la discusión será la sustitución de importaciones, con el objetivo de fortalecer la producción regional. En ese sentido, destacó que se busca impulsar inversiones que permitan trasladar procesos productivos hacia México, reduciendo la dependencia de insumos provenientes de otras regiones del mundo.

Flex invertirá en manufactura para inteligencia artificial

En otro tema, se anunció una inversión de la empresa Flex en México, orientada a la fabricación, ensamblaje y prueba de equipos avanzados destinados a centros de datos e inteligencia artificial.

Marcelo Ebrard explicó que este tipo de manufactura, considerada de alta especialización, sólo es realizada por un reducido grupo de países a nivel global, lo que posiciona a México dentro de la élite en este sector. Detalló que los nuevos equipos —similares a gabinetes tecnológicos de gran complejidad— son esenciales para el desarrollo de infraestructura digital.

Precisó que la inversión se desplegará principalmente en Guadalajara, Jalisco, con impacto también en Chihuahua y Aguascalientes, generando empleos y fortaleciendo la cadena de proveeduría nacional.

Por su parte, Guillermo Del Río Ochoa, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Gubernamentales de la compañía, destacó el potencial de México para consolidarse como un centro de manufactura avanzada, subrayando la importancia de contar con infraestructura energética suficiente para soportar este tipo de operaciones.

El secretario de Economía también reconoció el respaldo de distintas dependencias del gobierno federal en la concreción de esta inversión, al señalar que proyectos de esta naturaleza requieren una alta disponibilidad de energía y coordinación institucional.