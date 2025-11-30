FIL 2025 dejará 1,200 millones de pesos en derrama para Guadalajara: OFVC

Guadalajara, Jal. Además de ser el epicentro del mundo literario, la edición 39 de la Feria Internacional del Libro (FIL), inaugurada este sábado en Guadalajara, representa también un impulso para la derrama económica, la ocupación hotelera, la promoción turística y el prestigio internacional.

Solo durante los 10 días de la feria, del 29 de noviembre al 07 de diciembre, se prevé una derrama económica cercana a los 1,200 millones de pesos, indicó el director de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OFVC), Gustavo Staufert.

"Solo en términos hoteleros, la feria produce entre 25,000 y 27,000 cuartos-noche, lo que representa una ocupación de entre el 90 y el 100% de los hoteles de Guadalajara", precisó Staufert Buclon.

Capital cultural y de negocios

Subrayó que el área metropolitana de Guadalajara dispone de 35,000 habitaciones, por lo que alcanza prácticamente su límite de hospedaje durante la Feria Internacional del Libro lo que la convierte en uno de los eventos de mayor derrama turística del país, además de proyectar a Guadalajara como una capital cultural y de negocios.

"Organizar año con año la segunda feria literaria más importante del mundo, nos da credibilidad y peso. La FIL es un campo de entrenamiento para la industria de reuniones; su impacto mediático, turístico y curricular, es invaluable para nuestra ciudad", expresó el director de la OFVC.

En el marco del festival literario, la Oficina de Visitantes y Convenciones impulsa proyectos complementarios como el programa "Antiturista", una invitación a conocer los mercados, las cantinas tradicionales, los barrios históricos y otros lugares que escapan al turismo convencional.

"Queremos que quienes visitan la FIL conozcan tanto los grandes restaurantes como Alcalde, Xokol o Pa'l Real, como las quesadillas de Santa Tere o los taquitos de Los Arcos. Guadalajara es un mosaico democrático, tiene espacio para todos los gustos y bolsillos", externó Gustavo Staufert.

"Guadalajara es una ciudad que hay que caminar y disfrutar desde Tlaquepaque hasta Tonalá, desde los sabores de Santa Tere hasta los espacios modernos de Andares; tiene todo lo que puede ofrecer un destino turístico y cultural", puntualizó.