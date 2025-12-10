Bad Bunny en CDMX: Datos clave, cifras y curiosidades detrás de sus 8 conciertos en el Estadio GNP

Bad Bunny llega a la Ciudad de México con un espectáculo de gran producción que incluirá tres escenarios, elementos visuales de gran escala y una narrativa dividida en tres actos. El Estadio GNP Seguros recibirá a miles de fans que serán parte de uno de los montajes más ambiciosos del artista puertorriqueño.

La gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” presenta un recorrido por las distintas etapas musicales del cantante: desde sus raíces en el trap y el reggaetón, hasta fusiones recientes con salsa y ritmos electrónicos. Entre las canciones que podrían formar parte del show destacan LA MuDANZA, Callaíta (versión salsa), Neverita, Tití me preguntó, Yo perreo sola, Me porto bonito y Safaera.

La puesta en escena contempla escenografías móviles, pantallas gigantes, juegos de luces y elementos inmersivos. Uno de los momentos más esperados es La Casita, un escenario secundario donde Bad Bunny interpreta sus temas más bailables y convive más de cerca con el público.

Los ocho conciertos que moverán la economía de la CDMX

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) estima que los conciertos dejarán una derrama económica de 3,228 millones de pesos (aproximadamente 177 millones de dólares).

Los sectores más beneficiados serán alimentos y bebidas, transporte, hospedaje, entretenimiento y comercio minorista. Se prevé que la ocupación hotelera alcance entre 80% y 90% en las zonas aledañas al recinto.

OCESA, promotora del evento, destacó el carácter global del fenómeno: asistentes de 77 países visitarán la ciudad para los conciertos, mientras que 45% del público proviene de otros estados de México.

La edad de los asistentes también confirma el impacto generacional: seis de cada diez tienen entre 18 y 34 años, uno de los segmentos más activos en consumo cultural. La demanda fue histórica: Más de 3 millones de personas ingresaron a Ticketmaster México para intentar adquirir boletos.

Un fenómeno global que convierte a la CDMX en destino musical

De acuerdo con el informe internacional Living for Live, el 59% de los fans viaja al menos una vez al año por un concierto, y el 68% invierte lo mismo o más en turismo musical que en otro tipo de viajes.

Las cifras confirman que el fenómeno Bad Bunny en México no es aislado: los conciertos de gran escala activan cadenas productivas, impulsan la ocupación hotelera, incrementan la movilidad y proyectan a las ciudades como nodos culturales.

La Ciudad de México se mantiene así como uno de los destinos más relevantes para giras internacionales, consolidando su capacidad para recibir eventos masivos de alto impacto.

Fechas, horarios y cómo llegar al Estadio GNP Seguros

Bad Bunny ofrecerá conciertos los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre, como parte de una residencia que concluirá con más de 500,000 asistentes.

Horarios de inicio

10 de diciembre – 9:00 p.m.

11 de diciembre – 9:00 p.m.

12 de diciembre – 9:00 p.m.

15 de diciembre – 9:00 p.m.

16 de diciembre – 9:00 p.m.

19 de diciembre – 9:00 p.m.

20 de diciembre – 9:00 p.m.

21 de diciembre – 8:00 p.m.

¿Cómo llegar al concierto de Bad Bunny?

Metro: Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla (Línea 9).

Metrobús: Upiicsa y El Rodeo (Línea 2).

Auto: Estacionamiento general por Puerta 15. Dirección: Viaducto Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco.

El posible setlist: Así se divide el espectáculo

Aunque el artista no confirma listas oficiales, en sus últimas presentaciones el show se divide en tres bloques:

Acto 1: Escenario principal

Incluye temas como LA MuDANZA, Callaíta (salsa), PIToRRO DE COCO, TURiSTA y BAILE INoLVIDABLE.

Acto 2: “La Casita”

Con éxitos como Tití me preguntó, Neverita, Me porto bonito, Yo perreo sola, Safaera, Efecto y una canción sorpresa.

Acto 3 : Cierre en el escenario principal

Suelen sonar Ojitos lindos, La canción, DÁKITI, Tarot, El apagón y DtMF.

Objetos permitidos y no permitidos

Permitidos

Banderas sin asta

Baterías externas

Cámaras no profesionales

Gel antibacterial (máx. 100 ml)

Medicamentos con receta

Gorras, sombreros, lentes de sol

Tapones para oídos

Artículos de higiene femenina

No permitidos