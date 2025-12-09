Aguinaldo 2025: Todo lo que debes saber

El aguinaldo es un derecho reconocido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) desde hace más de cinco décadas, la prestación es irrenunciable y el pago no puede ser cambiado por especie; es decir, si un empleador decide otorgar obsequios u otro tipo de gratificación, esto es adicional.

Lo primero que debes saber, es que el aguinaldo tiene un piso mínimo, la LFT establece que el pago debe ser de por lo menos 15 días. Si bien se han presentado iniciativas para ampliarlo, hasta ahora ningún proyecto ha prosperado.

Aunque la legislación laboral contempla un mínimo de días, hay compañías que ofrecen un monto superior, ya sea por contrato colectivo o por un aspecto de competitividad en el mercado de talento.

Otro dato importante sobre la prestación es que no distingue entre trabajadores de confianza, de base, sindicalizados, comisionistas, empleados con puesto permanente o temporal, todas las personas —siempre que exista subordinación— tienen derecho a recibir el pago.

Sólo en el caso de los trabajadores temporales, la legislación laboral contempla un pago proporcional acorde al tiempo en el que se prestó el servicio. De hecho, esta disposición fue la última reforma que tuvo la prestación.

Estas son algunas dudas legales sobre el pago de aguinaldo:

1. ¿Cuándo es la fecha límite para recibirlo?

La Ley Federal del Trabajo indica que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre. En ese sentido, las empresas tienen hasta el 19 de diciembre para liquidar la gratificación.

2. ¿Qué pasa si tengo menos de un año en la empresa?

La Ley contempla un pago proporcional para quienes tienen menos de un año de antigüedad en un centro de trabajo; es decir, se recibe un monto menor a los 15 días, pero sí se tiene derecho a la gratificación.

3. ¿Hay multa por no pagar el aguinaldo?

Sí existe una sanción por incumplir con el pago de aguinaldo o por otorgar la prestación a destiempo. La legislación establece una multa que va de los 5,657 a los 565,700 pesos, puede fijarse por cada trabajador afectado y no exime al empleador de garantizar el derecho.

4. ¿Quiénes no reciben el pago?

Las personas que no cuentan con una relación de trabajo subordinado, como trabajadores independientes o prestadores de servicios profesionales, no están contemplados en la gratificación.

5. ¿Se paga impuesto por el aguinaldo?

Sí, aunque esto no se encuentra indicado en la LFT, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sí lo establece, pero no todo el monto está gravado, la legislación exenta 3,394.20 pesos (30 veces la UMA); es decir, se paga impuesto por el excedente de ese umbral.

6. ¿Cómo se calcula el aguinaldo?

El monto del aguinaldo depende de dos factores: salario actual y antigüedad, indica BBVA México. De acuerdo con el banco, la primera referencia para calcular la prestación es obtener la remuneración diaria, para ello hay que dividir el ingreso neto mensual por 30 días.

A continuación, un ejemplo con una persona que percibe un salario mínimo (8,475 pesos al mes) y dos escenarios, uno con derecho al pago total de la gratificación, y otro con pago proporcional por seis meses de servicio.

Escenario 1. Aguinaldo completo

Paso 1. Dividir 8,475 (salario neto mensual) entre 30 (días del mes). El resultado (282.50) es el salario diario

Paso 2. Multiplicar salario diario (282.50) por 15 (días de aguinaldo). El resultado es 4,237.59.

En este escenario, un trabajador que gana un salario mínimo y tiene un año o más de antigüedad, su aguinaldo es de 4,237.59 pesos.

Escenario 2. Aguinaldo proporcional

Paso 1. Se divide 4,237.59 (aguinaldo completo) entre 365 (número de días del año). El resultado es 11.60, eso es lo que se ganó diario de aguinaldo.

Paso 2. Multiplicar 180 (los días trabajados en el año) por la cuota diaria de aguinaldo (11.60). El resultado es 2,089.77.

Esto significa que un empleado que percibe un salario mínimo y sólo trabajó seis meses en una empresa, debe recibir un monto de 2,089.77 pesos.

“Asimismo, conocer cuándo se recibe el aguinaldo es fundamental para organizar tus finanzas y próximos gastos. Es por ello que el aguinaldo se otorga antes del 20 de diciembre, lo que te permite cuidar tu dinero antes de las festividades”, destaca BBVA México.