Peso mexicano cierra con ganancia marginal frente al dólar tras recorte de tasa de la Fed

El peso mexicano se apreció marginalmente contra el dólar en la sesión de media semana. La divisa local avanzó tras confirmarse un esperado recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés de la Reserva Federal, en su última reunión de política en este año.

El tipo de cambio concluyó esta jornada en 18.1824 unidades por dólar. Comparado con el registro de 18.1919 unidades de ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para la moneda una ganancia de 0.05%, cercana a un centavo.

El precio del dólar operó en un rango con un máximo de 18.2298 unidades y un mínimo de 18.1701. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con una canasta de seis monedas de referencia, se debilitaba 0.62% a 98.62 puntos.

"Consideramos que existen condiciones para un modesto avance de los mercados en los últimos días del año o, en su defecto, un proceso de consolidación que preserve el optimismo observado durante 2025", destacó Monex Grupo Financiero tras la decisión de la Fed.

Fed recorta las tasas

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos profundizaron sus pérdidas, con lo que arrastraron al dólar, después de que la Fed recortó la tasa de interés en 25 puntos base, en línea con lo esperado. Se trató del tercer ajuste consecutivo de esa magnitud.

Las nuevas proyecciones económicas de la Fed mostraron que la mediana de los responsables de política monetaria ve solo un recorte de un cuarto de punto porcentual en 2026, la misma perspectiva que en septiembre. Tres de los funcionarios votaron en contra.

Después del ajuste de tasa, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que el recorte en el precio del dinero fue pequeño y que incluso podría haber sido mayor. El republicano ha mantenido una postura crítica hacia el presidente de la Fed, Jerome Powell.

Por su parte, en su discurso posterior al anuncio, Powell se enfocó en las dudas sobre un recorte de tasas cuando aún no hay control sobre el aumento de los precios. Dijo que la inflación sigue por encima del objetivo oficial de 2% por los aranceles de Donald Trump.

Más aranceles de México a China

En el aspecto local, la Cámara de Diputados aprobó más temprano un aumento de aranceles de hasta 50% para el próximo año a miles de productos importados de China y otros países de Asia, en busca de fortalecer la producción nacional y abordar desequilibrios.

La propuesta, que aún debe ser aprobada por el Senado para entrar en vigor, plantea subir o aplicar nuevos aranceles durante todo 2026 a las importaciones de automóviles, autopartes, textiles, ropa, plásticos y acero de China, India, Corea del Sur y otros países.

"De cara a los próximos días, el peso mexicano podría permanecer en un rango entre 18.15 y 18.25 pesos. El riesgo principal sigue siendo el político, con amenazas de aranceles, tensiones diplomáticas y el T-MEC", dijo Felipe Mendoza, de CEO IMB Capital Quants.