La familia Beckmann, propietaria de José Cuervo, entre los más ricos de México

El magnate del tequila, Juan Domingo Beckmann, es considerado como una de las personas más ricas de México y su fortuna asciende hasta los 1,900 millones de dólares.

Este año, el multimillonario bajó de posición dentro del listado, pasando del sexto lugar en 2024 al undécimo. Su fortuna pasó de 4,600 millones de dólares a 1,900 millones de dólares, un descenso de 58.6%, de acuerdo con Forbes.

Beckmann ha lidereado en el sector tequilero con su famosa marca de tequila José Cuervo que ha consolidado su posición global, destacándose como el tequila más vendido del mundo.

Pero no solo en la categoría de tequila ha incursionado, sino también en ron, vodka, licores y bebidas energéticas.

La compañía, Becle, nació de la visión de Don José María Guadalupe de Cuervo y Montaño, y ese legado ha sido nutrido por más de 11 generaciones; actualmente la empresa tiene presencia en 85 países.

Otro miembro de la familia que también entra en la lista de las más adineradas es Karen Virginia Beckmann Legorreta, miembro del Consejo de Administración de Becle.

En 2019, la directiva de la tequilera heredó una participación de casi el 36% de la compañía fabricante del tequila José Cuervo. Este año, la riqueza de Karen Virginia Beckmann se contrajo 59.3%, al pasar de 3,200 millones de dólares a 1,300 millones lo que llevó a pasar del número 11 en este listado durante el año pasado, al 21.