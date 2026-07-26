Egipto, mercado estratégico para diversificar exportaciones de Jalisco

Guadalajara, Jal. Con un Producto Interno Bruto (PIB) de 429,000 millones de dólares que lo posicionan como una de las economías más grandes de África, Egipto es "uno de los mercados con mayor potencial para impulsar la diversificación comercial de Jalisco", afirmó Martha López Acle, directora general de la Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio (CAMIC).

Indicó que las exportaciones entre México y Egipto, entre enero y abril de este año, alcanzaron los 28,939 millones de dólares, y Jalisco se ubicó como la decimocuarta entidad del país con mayor intercambio comercial con Egipto, al registrar exportaciones por 15.3 millones de dólares, mientras las importaciones ascendieron a 6.7 millones.

De acuerdo con la directora de CAMIC, las economías de Jalisco y Egipto se complementan, y su oferta abre nuevas oportunidades para fortalecer los negocios en sectores como agroalimentario, manufactura, energético, eléctrico, químico y construcción.

Durante el webinar, “Egipto, un mercado clave para la diversificación de las exportaciones de Jalisco” organizado por la Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Jalisco, López Acle destacó las oportunidades que representa el mercado egipcio para las empresas jaliscienses.

“Es importante que las empresas consideren a Egipto dentro de sus estrategias de expansión. Además de ser un mercado en crecimiento que está apostando por la inversión, la infraestructura y la diversificación económica, su posición estratégica lo convierte en una plataforma ideal para acceder a otros mercados del Norte de África y Europa”, subrayó la directora general de CAMIC.

Precisó que en el primer cuatrimestre de 2026, los productos mexicanos que más se exportaron a Egipto fueron los tubos, tuberías de hierro y acero.

En contraste, las importaciones provenientes de Egipto sumaron 47,430 millones de dólares, siendo las prendas de vestir uno de los principales productos importados, específicamente la ropa para hombres y niños.

Los principales productos exportados por Jalisco a Egipto fueron teléfonos móviles, hortalizas de vainas secas, pimienta, aceites de petróleo, transformadores y bombas de aire.