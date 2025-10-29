Llaman a defender un solo Consejo Regulador para el Tequila

Guadalajara, Jal. La industria tequilera debe mantenerse unida y fortalecer la labor del Consejo Regulador del Tequila (CRT) para enfrentar un entorno económico adverso y la desaceleración en el consumo de licores a nivel global, coincidieron representantes del sector y autoridades estatales.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, recordó que los grandes productos con Denominación de Origen en el mundo cuentan con una sola instancia certificadora, por lo que es indispensable evitar fragmentaciones dentro del sector.

“Hace dos o tres semanas me reuní en la Secretaría de Economía federal y uno de los temas fue: las grandes industrias con Denominación de Origen en el mundo tienen un solo Consejo Regulador”, destacó el mandatario estatal, al reconocer el papel del CRT en el posicionamiento internacional del tequila.

Reconocen a Juan Beckmann

En el marco de la celebración por el Día del Tequilero, la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) entregó el galardón "El Sueño" al empresario Juan Beckmann Vidal, recibido por su hijo Juan Domingo Beckmann, director de Casa Cuervo quien subrayó que el tequila enfrenta un momento retador.

"Vivimos una desaceleración de la industria de vinos y licores que impacta al tequila, además de un entorno político y económico incierto que nos obliga a ser más estratégicos, más colaborativos”, señaló.

Afirmó que el crecimiento del tequila, que hoy llega a más de 120 países, solo será sostenible manteniendo la unidad.

“Esta joya mexicana que nos ha abierto puertas en más de 120 países, solo seguirá creciendo si lo defendemos juntos”, enfatizó.

Por su parte, el presidente de la CNIT, Roberto Ciprés Cruces, destacó que "ser tequilero es apostar por México cada día".