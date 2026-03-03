Autoridades locales construyen dos de 22 centros de innovación para el campo poblano

Puebla, Pue. Para fortalecer la innovación en el sector agropecuario, el gobierno del estado inició con la construcción de los Centros Integrales de Innovación y Transformación Agroindustrial del Estado (CIITRA) en los municipios de San José Chiapa y Aquixtla, lo que significa una inversión de 121 millones de pesos.

El coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, destacó que se beneficiarán a más de 3,850 productores de esas localidades, ubicadas en la zona centro-oriente del estado.

Del CIITRA en San José Chiapa, donde está la planta automotriz AUDi, explicó que se beneficiará a productores de frutas deshidratadas, hortalizas y barras energéticas de amaranto para que le den un valor agregado a lo que generan.

Este centro atenderá una región productiva de 8,200 hectáreas, con una proyección anual de 42,500 toneladas y beneficiará directamente a más de 3,200 productores para que sean más competitivos.

García Parra consideró importante que el campo poblano se fortalezca no solo en más producción sino igual en tecnificación para ampliar sus mercados metas. Incluso, agregó, para exportar a Estados Unidos, que es el principal socio comercial de México.

Ayudan a la marca Puebla Cinco de Mayo

Explicó que estos proyectos van emparejados con la marca Puebla Cinco de Mayo, al recordar que se pretende impulsar más los productos locales en otras regiones.

En el caso del CIITRA de Aquixtla, destacó, lleva un avance de construcción del 25% y estará orientado a la transformación y empaque de jitomate.

Contó que hay 650 productores que trabajan 1,300 hectáreas bajo la modalidad de invernadero en la Sierra Norte, por lo cual hay oportunidades de aumentar las tierras, ya que resulta benéfico y con menos impactos en las cosechas.

Indicó que el trabajo se lleva a cabo con las secretarías de Infraestructura y Agricultura y Desarrollo Rural, en congruencia con la estrategia nacional de fortalecimiento al sector primario.

El gobierno del estado pretende hacer 20 CIITRA más en las regiones del estado para apoyar a los productores y que el intermediarismo deje de afectarlos por no tener cosechas de calidad.

Bajo este contexto, dijo que esos centros tienen parte de ese objetivo: acabar con el coyotaje que ha imperado en décadas en el interior del estado, mermando las ganancias del campo.