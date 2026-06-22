La renovación de la Línea 3 del Metro de la CDMX será con modelo de coinversión

El Gobierno de la Ciudad de México apostará a un modelo de coinversión para la renovación integral de las vías, la obra civil, los sistemas ferroviarios, la provisión de material rodante (45 trenes) y la prestación de servicios de largo plazo asociados a la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), aunque todavía no existen mayores detalles sobre la participación que podrán tener empresas privadas.

Dicha línea cruza la ciudad de norte a sur (de la estación Indios Verdes a Universidad) y es la que segunda que más pasajeros transporta en el sistema (42.2 millones entre enero y marzo pasados), después de la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña (con 48.1 millones).

El pasado viernes, el Fideicomiso Público de Administración y Fuente de Pago BM/5131 denominado “FiCo” publicó en la Gaceta Oficial de la ciudad una “invitación al público en general” para la presentación de propuestas para la implementación de un proyecto de coinversión para los trabajos requeridos (el año pasado comenzó la elaboración de los estudios técnicos requeridos).

Sin embargo, los Lineamientos y criterios de selección requeridos se publicarán dentro de los siguientes 30 días hábiles, de acuerdo con el documento autorizado por el secretario técnico del fideicomiso, Luis Felipe Olvera Altamirano.

Así, en un procedimiento no convencional con procesos de contratación de obra pública, se precisó: A través de esta invitación se da inicio al procedimiento de selección del inversionista para llevar a cabo el proyecto de coinversión en términos del Título IV de las Reglas, el cual: deberá cumplir con los Lineamientos y criterios de selección que al efecto se emitan, deberá considerar en su estructuración legal, técnica y económico-financiera los criterios generales que se establezcan en los lineamientos y procurar las mejores condiciones para la entidad.

Antes la Línea 1

En la reciente remodelación de la Línea 1, el Metro lanzó una licitación que fue ganada en noviembre de 2020 por las empresas CRRC Zhuzhou Locomotive y CRRC, quienes obtuvieron un contrato de prestación de servicios por 19 años para la modernización integral de trenes, sistema de control y vías con una oferta de 32,219.6 millones de pesos por la suma de los pagos netos mensuales por servicios prestados.

Entonces, los trabajos en las 24 estaciones se adjudicaron en un mismo bloque, lo cual ha sido cuestionado ahora por el propio Metro y se prevé que no ocurra la misma situación, que se considera fue uno de los factores en el retraso que se presentó.

Como parte de la información difundida en la invitación se detalló: Con fecha 27 de febrero de 2026, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo y el Fideicomiso Público de Administración y Fuente de Pago BM/5137 denominado Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS), celebraron un Convenio de Coordinación de Acciones con el objeto de establecer los mecanismos de coordinación institucional necesarios para el desarrollo y ejecución de un proyecto de coinversión destinado al proyecto de renovación de la Línea 3.