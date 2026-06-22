Metro CDMX reabre 4 estaciones de la Línea 2 y anuncia renovación integral de la Línea 3

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro concluyó la rehabilitación integral de cuatro estaciones de la Línea 2 y anunció el inicio de los preparativos para la renovación de la Línea 3, un proyecto que buscará realizarse sin suspender totalmente el servicio para minimizar las afectaciones a los usuarios.

Las estaciones Taxqueña, General Anaya, Ermita y Portales fueron reabiertas este lunes tras una intervención que formó parte de un programa de modernización con una inversión total de 2,200 millones de pesos, destinado tanto al mantenimiento estratégico de la infraestructura como a la rehabilitación física de estaciones.

Más de 2,000 millones de pesos para modernizar la Línea 2

Las obras incluyeron mantenimiento preventivo y correctivo en vías, sustitución de cables de tracción, modernización de subestaciones eléctricas, renovación del sistema contra incendios, actualización de equipos de bombeo y mejoras en talleres de mantenimiento.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, más de 1,418 millones de pesos fueron destinados a trabajos de infraestructura y operación, mientras que el resto se utilizó para la rehabilitación de estaciones y espacios de atención a usuarios.

Como resultado de estas acciones, la Línea 2 incrementó su flota operativa de 28 a 34 trenes, lo que permitirá mejorar la frecuencia de paso y reducir los tiempos de espera para los pasajeros.

Nuevos accesos, iluminación y mejoras de accesibilidad

Las cuatro estaciones rehabilitadas, que atienden a más de 105,000 usuarios diariamente, agregaron nuevos pasillos de acceso con torniquetes electrónicos, iluminación LED, señalización renovada y guías para personas con discapacidad visual.

Además, se impermeabilizaron techumbres, se renovaron pisos y acabados, y se incorporaron elementos sustentables como jardines verticales y espacios culturales en los andenes. Las autoridades también informaron que la estación Chabacano abrirá al público este 23 de junio, con lo que concluirá la etapa de rehabilitación prevista para este corredor.

Línea 3 será renovada sin suspender completamente el servicio

Durante la presentación de los trabajos, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó que la siguiente gran intervención será la modernización integral de la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad.

La Secretaría de Movilidad capitalina adelantó que el proyecto seguirá el modelo aplicado en la Línea 2, con obras por etapas para evitar el cierre total de la línea y reducir el impacto en la movilidad de los usuarios.

La renovación contempla la sustitución de vías, sistemas de operación, mejoras de accesibilidad y la incorporación de nuevos trenes, con el objetivo de modernizar una de las rutas más utilizadas de la red.

Autoridades capitalinas señalaron que la experiencia obtenida durante la rehabilitación de la Línea 2 demostró que es posible realizar intervenciones profundas mientras el servicio continúa operando, aunque con ajustes temporales durante el desarrollo de las obras.