Semarnat analiza nuevo proyecto privado de rescate de playa en Cancún

Cancún, QRoo.- La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) analiza un nuevo proyecto privado para restaurar apenas 5,625 metros cuadrados de playa en Punta Nizuc, con una inversión de 14 millones de pesos por parte de Banca Mifel.

Sin embargo, especialistas en dinámica costera advierten que este tipo de recuperaciones parciales y aisladas suelen ser contraproducentes, ya que generan un "efecto de cabeza saliente" que modifica corrientes y oleaje, acelerando la erosión en los costados del tramo intervenido y provocando mayor pérdida de arena en las playas vecinas a mediano plazo.

El proyecto contempla la extracción de 10,500 metros cúbicos de arena del fondo marino frente al sitio, la construcción de dos andadores elevados (palafitos) de 44 metros de largo por 3 metros de ancho, secciones paralelas reforzadas con tubos de geotextil y siete plataformas de madera y red para asoleaderos.

El promovente asegura que la arena es compatible con la existente. El trámite, bajo el folio 23QR2026T0045, se encuentra en revisión ambiental. De los 53 impactos identificados, el 60% se consideran positivos, pero el 29% son moderados y requieren estrictas medidas de mitigación. Este tipo de intervenciones privadas se ha repetido en Quintana Roo en los últimos años.

En Playa del Carmen existe un proyecto de recuperación de 8.6 kilómetros que también incluye extracción de arena marina (2.5 millones de m³) y estructuras de contención.

Expertos coinciden en que las soluciones locales y por tramos aislados resultan temporales. La arena nueva tiende a desplazarse hacia los extremos, dejando los límites del proyecto más vulnerables y generando nuevos problemas de erosión lateral.

Sin un enfoque integral que considere kilómetros completos de costa, restaure dunas y proteja arrecifes, estas acciones acaban siendo ineficaces a mediano plazo, especialmente ante la presión del sargazo masivo y el cambio climático en el Caribe mexicano.

Las autoridades ambientales evalúan actualmente si el beneficio turístico inmediato del proyecto de Punta Nizuc justifica los riesgos a largo plazo para el ecosistema costero.