Remesas a Jalisco mantendrán flujo pese a restricciones de EU

Guadalajara, Jal. Las medidas migratorias impulsadas por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no han representado una amenaza significativa para el flujo de remesas que llegan a Jalisco y al resto del país, aunque sí podrían traducirse en una mayor vulnerabilidad económica y social para los migrantes mexicanos que radican en ese país.

Especialistas del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) coincidieron en que tanto el impuesto a las remesas como las restricciones para la apertura de cuentas bancarias tienen un alcance limitado sobre el envío de recursos, pero generan condiciones de mayor incertidumbre y precariedad para la diáspora mexicana.

Alejandro Canales Cerón, profesor investigador del Departamento de Estudios Regionales del CUCEA, explicó que la propuesta inicial de gravar las remesas sufrió modificaciones sustanciales durante su discusión.

“Partió con la imposición de un 5% a las remesas y terminó siendo del 1% únicamente para remesas no bancarizadas, es decir, envíos en efectivo, money orders o telégrafos”, señaló.

El académico destacó que actualmente más del 95% de las remesas que llegan a México se realizan mediante transferencias bancarias o mecanismos electrónicos, por lo que quedan fuera del alcance de ese gravamen.

“Esta medida no tiene impacto realmente. No afecta el patrón de envío de remesas ni la forma en que se envían”, afirmó.

Sin embargo, consideró que la medida tiene una clara dimensión política al contribuir a generar una percepción de mayor inseguridad entre la población migrante.

Restricciones bancarias

A ello se suma la imposición de mayores restricciones para acceder al sistema bancario estadounidense. Aunque esta medida tampoco modificaría de manera importante el flujo de remesas, sí tendría efectos más profundos sobre la vida cotidiana de millones de personas.

Canales Cerón advirtió que limitar el acceso a cuentas bancarias dificulta actividades básicas como el pago de servicios, rentas o compras cotidianas, además de obstaculizar la construcción de historiales crediticios que permiten acceder posteriormente a créditos hipotecarios, seguros y mejores oportunidades laborales.

“El mayor problema es la generación de mayor vulnerabilidad de los migrantes, que implica una precarización de las condiciones de vida. Es aumentar la precariedad que ya existe, mayores costos, tener que pagar en efectivo y no tener acceso a determinados trabajos”, subrayó.

Principales receptores

Pese a la reducción de su intensidad migratoria durante las últimas décadas, Jalisco se mantiene entre las entidades que más remesas reciben en el país.

Salvador Berumen Sandoval, profesor investigador del Departamento de Estudios Regionales del CUCEA, señaló por su parte, que las restricciones impulsadas por Estados Unidos no tendrán efectos inmediatos sobre estos flujos, aunque sí generan una afectación simbólica para las comunidades migrantes.

Durante 2025, Jalisco captó 5,146 millones de dólares en remesas, equivalentes al 8.3% del total nacional. En el primer trimestre de 2026 recibió 1,212 millones de dólares, cifra 3.6% inferior a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

El académico recordó que Jalisco, junto con Michoacán y Guanajuato, continúa formando parte del grupo de estados con mayor recepción de remesas. No obstante, ha perdido peso como entidad expulsora de migrantes.

Diáspora

Mientras que en el año 2000 ocupaba el sexto lugar nacional en el índice de intensidad migratoria, para 2026 descendió a la posición 14.

A pesar de ello, Berumen Sandoval sostuvo que Jalisco conserva una posición estratégica debido al tamaño de su comunidad migrante y a la fuerte vinculación económica y social que mantiene con Estados Unidos.

“Jalisco ya no puede verse como el principal origen de las migraciones hacia Estados Unidos, sino como el principal estado binacional por el tamaño de su diáspora junto con Zacatecas”, indicó.

Pilar económico

Los especialistas destacaron que las remesas han adquirido una relevancia creciente para la estabilidad macroeconómica del país.

Entre 1995 y 2025 estos recursos registraron un crecimiento acumulado de alrededor de 1,600%, al tiempo que pasaron de representar cerca del 1% del Producto Interno Bruto nacional a 3.5%.

Actualmente, las remesas se han convertido en una de las principales fuentes de divisas para México, superando incluso a otras fuentes tradicionales de ingresos externos.

“Las remesas, el turismo y las exportaciones agropecuarias son las que están manteniendo el equilibrio macroeconómico, mientras que otros indicadores como las exportaciones petroleras y la Inversión Extranjera Directa han mostrado un comportamiento más errático”, explicó Berumen Sandoval.