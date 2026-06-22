Sindicato de Audi en Puebla aceptaría 19.5% en revisión del CCT; votarían 23 y 24 de junio

Puebla, Pue. En las asambleas informativas que hubo en cuatro divisiones de la planta Audi en Puebla, trabajadores sindicalizados conocieron la contrapropuesta de la empresa que consiste en un acuerdo contractual de 19.5%, lo cual someterán a votación este 23 y 24 de junio, pero que apunta a una aceptación unánime.

Es importante mencionar que el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos otorgó una prórroga de diez días para que el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (Sitaudi) y la representación patronal siguieran con las negociaciones, ya que el emplazamiento a huelga vencía el 16 de junio a las 11:00 horas.

El domingo pasado, el sindicato citó a sus agremiados de las divisiones de prensas, carrocerías, logística, calidad y pre-series en su sede, ubicada en Puebla capital, para darles a conocer el resultado de las pláticas que tuvo la Comisión Revisora.

En el desglosado general, se contempla un 4.6 por ciento directo al salario y un 7.7 por ciento en prestaciones; el porcentaje restante no se aclaró en qué será añadido.

Otros acuerdos

No obstante, entre los beneficios negociados destacan incrementos en vales de despensa y útiles escolares, un bono único de 25,000 pesos y el reconocimiento del Viernes Santo como día de descanso obligatorio.

Asimismo, Audi ofreció que los vales de despensa mensuales pasarán de 1,930 a 2,120, mientras que los vales navideños quedarán indexados de forma fija y permanente dentro del contrato de la firma automotriz.

En el caso de la ayuda para útiles escolares registrará un incremento al pasar de 2,231 a 2,333 pesos. Estos son algunos de los compromisos que plantea la empresa de los cuatro aros.

Hasta el momento, César Orta Briones, dirigente del Sitaudi, no ha querido fijar una postura a la contrapropuesta de la empresa, ya que sólo enteró a sus basificados a través de las asambleas.

Sin embargo, El Economista consultó a unos sindicalizados y manifestaron que la propuesta de la planta armadora, ubicada en San José Chiapa, es satisfactoria para los poco más de 4,000 técnicos, por lo que no veían impedimento para aceptar, la cual se votará en los tres turnos dentro de las instalaciones.

El proceso de consulta iniciará a partir de las 19:00 horas del martes 23 a las 7:00 horas del miércoles 24 de junio.

La demanda inicial del sindicato era 15% directo al salario y de 5% en prestaciones. Sin embargo, la contraoferta de la empresa es mejorar en mayor medida las percepciones complementarias dentro del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).