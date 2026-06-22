Utilizan dispositivos inteligentes 38.7% de los hogares en Querétaro

Querétaro, Qro. En el último año aumentó el uso de dispositivos inteligentes en el estado, ya que en el 2025 alrededor de 38.7% de los hogares disponía de ese tipo de tecnología, lo que incrementó 6.8 puntos porcentuales respecto al 2024, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih).

La encuesta, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), expone que fue el sexto avance más significativo entre las 32 entidades federativas, incluso superó el aumento nacional de 4.9 puntos porcentuales (pasó de 26 a 30.9% de los hogares).

Del 2024 al 2025, Querétaro subió cuatro peldaños al escalar del décimo al sexto lugar por el acceso a dispositivos inteligentes.

En las cinco primeras posiciones se colocaron: Nuevo León (con 42.9% de los hogares), Ciudad de México (41.3%), Baja California (40.9%), Jalisco (39.4%) y Coahuila (38.8 por ciento).

A través de este indicador, el Inegi midió el porcentaje de hogares que cuentan con dispositivos inteligentes conectados a internet o a una red local.

El dispositivo conectado que más utilizan los hogares en Querétaro es la bocina o el asistente del hogar que concentró 70.2% de las respuestas, incluso superó el promedio nacional que es de 62.5% para esa tecnología.

El segundo dispositivo más utilizado son los sistemas de videovigilancia, para 43.9% de los hogares, en este indicador el promedio nacional fue ligeramente mayor, de 45.8 por ciento.

Las luces o los interruptores son la tercera tecnología más utilizada, con 18.5% de las respuestas en Querétaro, superando el dato nacional de 13.9 por ciento.

Al ser una pregunta de opción múltiple, otros dispositivos mencionados son los de entretenimiento (utilizados en 14.3% de los hogares que cuentan con tecnologías inteligentes), los electrodomésticos (11.6%), conexión eléctrica (9.5%), automóvil o camioneta (7.6%), puertas o ventanas con cerrado digital (6%) y termostato o dispositivos de ahorro de energía eléctrica (3.9 por ciento).

De la población estatal de seis años en adelante, 42.2% es usuaria de dispositivos inteligentes, este porcentaje supera el promedio nacional que es de 36.8 por ciento. Querétaro es el décimo estado con mayor porcentaje de usuarios.

Querétaro escala en el uso de internet

El funcionamiento de buena parte de estos dispositivos requiere de conexión a internet, un servicio con el que cuentan 84.9% de los hogares del estado; es el sexto con mayor cobertura en el país.

Los últimos resultados exponen un avance en el uso de internet, entre 2024 y 2025 la cobertura en los hogares aumentó 5.4 puntos porcentuales.

En el 2025, 88.7% de la población de seis años y más usó internet, situándose en el lugar 12 a nivel nacional, tras subir cinco posiciones y 3.7 puntos porcentuales respecto al año anterior.