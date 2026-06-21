Caída histórica de visitantes impulsa exigencia de sacar al ejército de Tulum

Cancún, QRoo.- Una nueva petición en Change.org exige la separación inmediata del Parque del Jaguar de la Zona Arqueológica de Tulum, en medio de una severa crisis turística que ha provocado un desplome récord en el número de visitantes al emblemático sitio maya frente al mar Caribe.

La iniciativa, titulada “¡Tulum no se vende ni se encierra! Separación inmediata del Parque del Jaguar de la Zona Arqueológica de Tulum”, fue lanzada el 26 de mayo de 2026 por Valeria del Carmen López Blanco y ya supera las 2,800 firmas.

Los promotores de la petición alertan que Tulum enfrenta una de sus peores etapas en lo económico, turístico y social. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la zona arqueológica registró en el primer trimestre de 2026 apenas 257,978 visitantes, lo que representa una caída del 33.1% respecto al mismo periodo de 2025, cuando recibió 385,879 turistas.

Esta baja se suma a la tendencia negativa de todo 2025, año en el que Tulum cerró con 1 millón 31,443 visitantes, la cifra más baja en 15 años, solo superada por los periodos de confinamiento de 2020 y 2021.

Habitantes locales, transportistas y empresarios turísticos atribuyen gran parte de esta disminución a la operación del Parque del Jaguar, administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en conjunto con Grupo Mundo Maya.

Desde su inauguración, los cobros de acceso —415 pesos para extranjeros, 255 para nacionales y 105 para residentes de Quintana Roo, que incluyen el traslado obligatorio en carrito de golf— han convertido en un negocio restringido lo que antes era una playa pública de libre acceso.

Aunque los domingos se permite entrada gratuita y existen accesos alternos, las quejas persisten. Visitantes y prestadores de servicios denuncian que los costos elevados, las nuevas reglas y las limitaciones de movilidad han generado cancelaciones masivas y una fuerte contracción en el flujo turístico, afectando directamente a familias, artesanos, pequeños comercios y transportistas locales.

“La historia de Tulum pertenece al pueblo. La economía de Tulum debe beneficiar a Tulum. Y el futuro de Tulum debe decidirlo su gente”, señala el texto de la petición, que además exige: “¡Fuera Grupo Mundo Maya de la administración de Tulum!”.

Los firmantes consideran que la única solución viable es separar completamente el Parque del Jaguar de la zona arqueológica, para que el acceso a las ruinas sea independiente, sencillo, accesible y sin intermediarios que, según argumentan, no representan los intereses de la comunidad que construyó el destino durante décadas. La petición puede firmarse en:

https://www.change.org/p/tulum-no-se-vende-ni-se-encierra-separaci%C3%B3n-inmediata-del-parque-del-jaguar-de-la-zona