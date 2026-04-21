Compañía automotriz anuncia inversión para desarrollar sistemas de dirección en Querétaro

Querétaro, Qro. TRW, empresa de ZF Group, anunció una inversión de 110.8 millones de pesos para producir sistemas de dirección para vehículos de pasajeros y comerciales.

El proyecto prevé la incorporación de 78 puestos de trabajo, confirmó la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de Querétaro, a través de un comunicado.

El anuncio se oficializó en la Hannover Messe, feria industrial que se realiza en Alemania del 20 al 24 de abril y donde asiste una comitiva de funcionarios de Querétaro.

El vicepresidente de Operaciones de la línea Steering en ZF Group, Andreas Temmen, mencionó que la empresa continuará impulsando nuevos proyectos en el estado, donde ha consolidado su crecimiento.

Durante la feria industrial, el titular de Sedesu, Marco Antonio Del Prete Tercero, se reunió con representantes de la compañía para explorar oportunidades de colaboración y se anunció el proyecto.

Además de la producción de autopartes, destacó, Querétaro sobresale por generar sistemas automotrices como los que desarrolla la firma; ahondó que en la entidad se produce tecnología de última generación que se integra a los vehículos.

En el anuncio, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, refirió que la compañía cuenta con el respaldo de la administración para que el proyecto se realice en el corto plazo.

La empresa se especializa en sistemas de seguridad y tecnología para la industria automotriz, principalmente en soluciones para mejorar la protección y el control de los vehículos, desarrolla sistemas de freno, suspensión y dirección.

Querétaro es el quinto productor de autopartes en México: nada más en enero este sector alcanzó un valor de 762 millones de dólares en la entidad, participó con 7.6% del valor nacional, de acuerdo con datos de la Industria Nacional de Autopartes.