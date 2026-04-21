Reforma a ley cooperativa detonaría financiamiento de Socaps a la economía social

La reforma al artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, que será votada este miércoles en la Cámara de Diputados, podría marcar un punto de inflexión para el sector al permitir que las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps) otorguen financiamiento a otras entidades del propio ecosistema, una práctica que hasta ahora no estaba contemplada en el marco legal.

El cambio, largamente impulsado por el sector, apunta a fortalecer la integración entre cooperativas y ampliar sus herramientas de desarrollo, en un contexto donde aún se percibe un amplio margen de crecimiento frente a otros países.

“De esta manera se integrará más el trabajo del sector cooperativo y se tendrán más herramientas para su desarrollo. Pero hace falta articularnos entre sector, autoridades y legisladores para que realmente alcance el peso que tiene en otros países. En México somos muchas personas y creemos que hay muchísimo potencial por avanzar”, señaló César Zepeda, presidente de Mexicoop.

En el marco de la décima sexta Asamblea General Ordinaria de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex), autoridades coincidieron en que la reforma también podría abrir la puerta a una mayor participación del sector en esquemas de financiamiento productivo.

Luis Gutiérrez Reyes, director de financiamiento de la Secretaría de Economía, destacó que este cambio permitiría a las cooperativas integrarse de forma más activa en mecanismos para detonar proyectos productivos, incluso mediante el uso de fondos ya disponibles.

“Será muy importante detonar el financiamiento al sector desde el propio sector. Hay recursos que pueden ponerse en circulación, como los fondos de garantía de FIRA y el fondo anunciado por la presidenta en febrero por 30,000 millones de pesos para proyectos productivos”, explicó.

Certeza Jurídica

Desde el frente regulatorio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) consideró que la reforma contribuirá a generar mayor certeza jurídica, en línea con otras medidas que ya se encuentran en desarrollo para fortalecer el marco operativo de las cooperativas.

Entre ellas, destaca un proyecto de mejora regulatoria enfocado en la apertura y operación de cuentas de captación, con el objetivo de facilitar el acceso de socios —incluidos menores de edad— bajo esquemas proporcionales y con requisitos más accesibles.

“Estamos trabajando en una regulación que permita brindar mayor certeza jurídica en la atención de la población socia, con condiciones proporcionales y accesibles para este sector”, indicaron representantes del organismo.

Marco más amplio

Asimismo, la CNBV avanza en el fortalecimiento del marco normativo para cuentas de captación dirigidas a personas morales, con el fin de impulsar un papel más activo de las cooperativas en el ámbito empresarial y emprendedor.

“El cambio legislativo ayudará a dar esa certeza jurídica que buscamos. Este proyecto normativo impulsará que las cooperativas atiendan a sectores como el de consumo y producción, y fomenten el desarrollo de sus comunidades”, señalaron.

De manera complementaria, el regulador también trabaja en robustecer la figura de los microcréditos productivos, mediante esquemas simplificados que permitan a las Socaps ampliar su participación en el financiamiento al emprendimiento.

En conjunto, la reforma y los ajustes regulatorios delinean un escenario en el que las cooperativas podrían asumir un rol más relevante como intermediarios financieros dentro de la economía social, con mayor capacidad para canalizar recursos hacia proyectos productivos y fortalecer el desarrollo local.