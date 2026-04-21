Canaco en Puebla se sumará a la promoción del aeropuerto y nuevos vuelos

Puebla, Pue. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) se sumará a la promoción del Aeropuerto Internacional de Puebla “Hermanos Serdán”, para que tenga mayor utilidad, esto luego de que se anunciaran inversiones para su modernización.

El presidente de ese organismo, Héctor Landero Camacho, contó que tuvo una reunión con el director de la terminal aérea ubicada en el municipio de Huejotzingo, para conocer los planes sobre sus operaciones y, con ello, planear encuentros con sus homólogos de cámaras de otros estados para que conozcan la conectividad que habrá hacia otros destinos del país, una vez que se tengan las mejoras.

A su vez, consideró importante que haya la generación de estrategias conjuntas sobre el posicionamiento de la terminal poblana, ya que ha faltado eso y, por ello, hay una subutilización, desde que se inauguró en la década de los 80.

“El compromiso del sector empresarial es claro: impulsar estos vuelos, fortalecer la conectividad y consolidar a Puebla como un destino atractivo para el turismo y la inversión”, señaló Landero Camacho.

En este sentido, dijo que promover el aeropuerto poblano con otros organismos empresariales de entidades vecinas, contribuirá a garantizar un flujo constante de turistas y que la oferta de vuelos se mantenga.

Inversión

El gobierno del estado invertirá 300 millones de pesos y 120 millones de pesos serán de la Federación, a través del Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica.

El dirigente de la Canaco-Servytur, reconoció que esa inversión dará un impulso al aeropuerto que se desaprovechaba y cuando había vuelos nuevos, no funcionaban por la falta de promoción.

Afirmó que la incorporación de nuevos vuelos trae como consecuencia un mayor interés de los poblanos por viajar desde el estado en lugar de ir a la terminal de la Ciudad de México.

Entre las 12 nuevas rutas aéreas que se tienen para funcionar en junio son: Houston, Nueva Jersey y Los Ángeles en Estados Unidos con alta concentración de migrantes poblanos.

Mientras que los vuelos nacionales son: Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Huatulco, Puerto Vallarta, San José del Cabo y Zihuatanejo. Estos viajes serán a través de la aerolínea Volaris.