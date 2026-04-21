La inteligencia de la ciudad: Gramática de dislocaciones

Arte y vacío

El aburrimiento es traición; lo imperdonable: ya es un futuro envenenado.

Interludio – El ángel

El ángel no trae mensaje: es el mensaje.

Veneno y belleza

La belleza es el mejor camuflaje del veneno.

Barbarie y modernidad

La barbarie reemplaza al humanismo en su falla.

El yo es accidente sostenido.

Toda época enferma fabrica sus dioses.

Sacrificio y cosmos

Templo Mayor: El sacrificio sostenía el orden en su núcleo insoportable.

Aquí el deseo no se reprime: se fragmenta en escalinatas.

Los mexicas no rezaban al sol: lo mantenían vivo.

Teatro del poder

Acto I. El narcisista devora su sombra.

Acto II. La empatía total es canibalismo con sonrisa.

Acto III. Fuera de uno mismo, toda fe es teatro.

Risa y miedo (William Reich/Sigmund Freud)

A propósito de Reich y Freud: el loco en su caja de Orgón me da risa; el psicoanalista de levita, de espaldas y con pipa, me da miedo.

Prefiero mi risa.

Espejos del poder

Museo convertido en sala de espejos.

Un país gira en el bucle de sus cobardías.

Mantra final

Aún no encontramos las pirámides.Manifiesto de la gramática de dislocaciones

Un aforismo es un golpe: seco, dirigido, sin grasa.

El arte del aforismo es torsión. La frase nace limpia, clásica, y luego se dobla como un cuerpo en movimiento. Una palabra, una preposición, un giro de orden: allí se abre el vértigo.

Escribir así es boxear y bailar a la vez. El arte de la concisión. El giro inesperado que rompe el equilibrio. Cada línea se ensaya como un gesto: no para explicar, sino para construir un espacio nuevo.

La concreción enciende. La poda revela el nervio. La torcedura revela el ángulo oculto del sentido.

La meta es la precisión: saber exactamente dónde colocar la palabra, dónde retirar el exceso, dónde dejar el vacío. Dónde y para qué dar el golpe.

La gramática de dislocaciones es arquitectura del pensamiento.

Escribo para poder algún día abrir pasajes hacia el aire.

X: @CandianiNalleli