CineDeporte 2026 está en marcha: “El deporte nos salva la vida”, dice Alex Bolaño

En el auge de la expectativa colectiva en torno a la Copa Mundial de Futbol, el cineasta y gestor cultural Alexanderson Bolaño de la Lanza plantea una reflexión distinta: el deporte no solo se mira, también se piensa y se narra. Esa convicción sostiene la octava edición de CineDeporte Sports Film Fest, que se llevará a cabo del 30 de abril al 2 de mayo en la ciudad de Oaxaca.

14 historias de vida, de esfuerzo, de anteponerse a la adversidad y de superar los propios límites se verán sintetizadas en sendos filmes y proyectadas en la pantalla grande, gracias a la concurrencia de realizadores de España, Argentina, Reino Unido, Colombia, Francia, Venezuela y México que vienen a participar y a competir en este festival fílmico, primero en su género en el país."Un espacio donde el esfuerzo físico, la disciplina y la resiliencia se vuelven relato".

“El cine deportivo, cuando ves a los deportistas, cuando ves a las personas que hacen maravillas con lo único que todos tenemos, que es nuestro cuerpo, me parece algo brillante”, explica Bolaño, fundador y director del festival, al recordar el origen del proyecto.

CineDeporte nació en 2013, cuando Bolaño estudiaba cine en San Francisco y detectó una ausencia clara en el panorama cultural nacional. “Un buen día vi que de cine de deporte no había nada en México, no había un nicho deportivo”, recuerda. La idea, añade, no era solo crear un festival, sino motivar a los jóvenes a hacer cosas positivas a través del cine.

Película "En silencio", de Sara Sálamo, España.Especial

De la experiencia personal a la plataforma cultural

Para Alex Bolaño, el vínculo entre cine y deporte es profundamente personal. “El deporte nos salva la vida; tienes un mal día, sales a caminar, haces ejercicio y te cambia el chip”, afirma. Esa experiencia individual fue clave para concebir el festival como un espacio donde el esfuerzo físico, la disciplina y la resiliencia se vuelven relato", afirma.

“Si yo iba a dejar una huella en el mundo, quería que fuera una huella positiva”, señala el director, quien encontró en el cine deportivo un vehículo para contar historias de superación, salud mental, identidad y comunidad.

Desde esa lógica, CineDeporte se consolidó como un proyecto autogestivo e independiente, sostenido por alianzas culturales y una red internacional de cineastas. “Es un proyecto muy independiente, se autogestiona, pedimos fondos, presentamos donde nos dejan, pero cada vez más personas nos conocen y confían en el festival”, señala.

El deporte como archivo humano

La edición 2026 de CineDeporte contará con una Selección Oficial de 14 películas —cinco largometrajes y nueve cortometrajes de ocho países— con una marcada presencia del cine documental.

“Este año fue 100% documental en la parte de largometraje”, explica Bolaño. Para él, este formato permite acercarse al deporte desde otra escala: la del cuerpo en recuperación, la discapacidad, el estigma y la lucha invisible.

Película "Aliento", España.Especial

“Ves personas con amputaciones, personas que cayeron en adicciones, gente a la que le dijeron que no la iba a armar, y la arman mejor que uno. Y gracias al deporte superan muchas cosas”, afirma. El objetivo, resume, es claro: “Mostrar que sí se puede y que hay muchísimas historias que contar”.

Curaduría cerrada y modelo alternativo

El proceso de selección del festival es deliberadamente riguroso. De más de 60 películas inscritas en plataformas internacionales, solo entre el 10 y el 15% forman parte de la programación final.

“Es dificilísimo elegirlas, porque hay películas buenísimas, pero al final buscamos una selección curada, compacta, coherente”, explica el director.

Filme "Esto es lucha", de Rosendo Cuevas, México.Especial

Aunque CineDeporte es competitivo y otorga reconocimientos a mejor largometraje, mejor cortometraje y menciones especiales, los premios son simbólicos. “No tenemos premio en efectivo, trabajamos todavía en eso, pero privilegiamos el valor cultural”, señala.

Oaxaca como punto de encuentro

La sede del festival será nuevamente el Hotel Casa Antica, en el centro de Oaxaca, ciudad que Bolaño define como una de las mejores del mundo para la creación cultural. “Oaxaca es un lugar que conecta patrimonio, comunidad y arte contemporáneo”, afirma.

Las funciones, programadas por la tarde-noche, están pensadas no solo para la exhibición, sino para la conversación. “CineDeporte es una gran fiesta del deporte y una gran fiesta del arte”, resume.

Filme "Breaking", de Dan Faber, Inglaterra.Especial

Narrar también lo que sí funciona

En un contexto nacional e internacional marcado por la violencia y la saturación informativa, Bolaño defiende la necesidad de contar otro tipo de historias. “Sí, pasan cosas terribles todos los días, pero también somos resiliencia, también somos una pequeña luz dentro del caos”, dice.

Para él, el cine y el deporte permiten recuperar esa dimensión. “México es mágico: cuando somos buenos, somos muy buenos. Necesitamos contar esas historias, no solo lo que está mal”.

Con esa premisa, CineDeporte 2026 se reafirma como un espacio donde el deporte deja de ser únicamente espectáculo y se convierte en relato cultural, memoria colectiva y una forma de imaginar futuro, concluye Alexanderson Bolaño.

CineDeporte 2026

14 Películas

5 largometrajes

9 cortometrajes

8 países en competencia

Selección oficial 2026

Largometrajes

Bejaranos: el oficio del ciclista — Andrés García Armero Rúa, Manu Sánchez Cid España (53')

Breaking — Dan Faber, Inglaterra (90')

En silencio — Sara Sálamo, España (85')

Aliento — Eduardo Muñoz, José del Corral, España (65´)

Surfing in the Sky — María Rosa Elena, Argentina (60')

Cortometrajes