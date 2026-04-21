SpaceX anuncia la posibilidad de comprar al editor de código Cursor por 60,000 millones de dólares

SpaceX anunció el martes una alianza con Cursor, un editor de código de programación asistido por inteligencia artificial muy valorado entre los desarrolladores, que incluye una opción de compra por 60,000 millones de dólares antes de que acabe el año.

El acuerdo se enmarca en la carrera por el desarrollo de los servicios de IA que Elon Musk pretende financiar a través de la salida de su empresa a bolsa, un proceso que se encuentra en preparación.

La empresa aeroespacial del magnate, SpaceX, absorbió recientemente su también compañía de IA, xAI, con el fin de acelerar el desarrollo de su proyecto de construir centros de datos en el espacio.

Cursor "ha concedido a SpaceX el derecho a adquirir" la empresa "a lo largo de este año por 60,000 millones de dólares o pagar 10,000 millones de dólares para colaborar", precisa el mensaje publicado por SpaceX.

Esta asociación con Cursor también se inscribe en una carrera en Silicon Valley por captar a los desarrolladores profesionales, que se han convertido en el principal motor de crecimiento de la industria de la IA.

OpenAI anunció el martes que su herramienta de edición de código, Codex, contaba ya con cuatro millones de usuarios activos semanales, frente a los tres millones de principios de abril, lo que ilustra el creciente interés por estos asistentes automatizados.

La aplicación de Anthropic, Claude Code, registró en febrero ingresos anualizados de más de 2,500 millones de dólares.